Los planes de Fintoc para 2026: nuevo sistema operativo de pagos y expansión en Latinoamérica

En 2025, la fintech chilena duplicó su volumen y terminó el año procesando US$ 350 millones mensuales, gracias a su presencia en 10.000 puntos de venta.

Dos hitos fueron clave en la operación de la fintech chilena Fintoc el año pasado.

Consiguió conectarse directamente al sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI), infraestructura que forma parte del Banco de México. Asimismo, obtuvo el visto bueno por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para ser emisores de tarjetas de pago con provisión de fondos -más conocido como prepago.

La empresa, que comenzó desarrollando pagos con transferencias, duplicó su volumen en 2025. Cerró el año procesando US$ 350 millones mensuales, sostenido por su presencia en 10.000 puntos de venta.

Así, el gerente general y cofundador de la entidad, Cristóbal Griffero comentó a DF que “un tercio de los chilenos ha pagado con las transferencias de Fintoc”.

Además, en 2025 comenzaron a ofrecer tarjetas prepago, las que desde hace un par de días se pueden usar a través de Apple Pay.

Lo que viene

Ahora, la firma está lista para dar el siguiente paso.

De cara a 2026, el ejecutivo de la Fintec, aseguró que entre los planes más importantes está “Payments OS”, una iniciativa que implica que la fintech deje de ser un medio de pago por transferencia para convertirse en un sistema operativo de pagos enfocado en escalar el negocio de las empresas.

Entre sus planes también hay novedades a nivel regional.

A pesar de que aterrizaron en México en 2023, en octubre del año pasado, Fintoc fue la primera empresa chilena en obtener acceso directo al sistema de pagos del Banco Central mexicano, que les permite realizar transferencias bancarias de manera instantánea.

En esa línea, el CEO aseguró que luego de la aprobación, la firma duplicó sus ingresos en el país.

En 2024 procesó 5.400 millones de transferencias y movió US$ 31.500 millones.

Para 2026, “la idea es llevar el sistema de Payments OS (a México) y abrir en dos países más”.

Uno de ellos es Colombia, donde quieren replicar el sistema que se está implementando en Chile, es decir, estar integrado directamente con el banco central o el respectivo regulador. El segundo país “lo estamos definiendo”, comentó el ejecutivo.

Prepago para empresas

La fintech busca ser la primera entidad prepago en convertirse en un medio de pago enfocado únicamente en empresas, generando un ecosistema que abarque todo el proceso, desde recibir y optimizar pagos hasta depositar las nóminas y sueldos.

Para ello, desarrolló una serie de subproductos, como el checkout instantáneo y pagos recurrentes, que busca automatizar el ciclo de cobranza desde la creación de suscripciones hasta la gestión de cada pago. Además, la empresa busca triplicar sus ingresos durante este año.

Sobre una posible licencia bancaria, Griffero comentó que para la fintech, “el negocio del crédito siempre ha estado muy alejado, pero obviamente no lo descartamos a largo plazo, pero todavía hay mucho que resolver en pagos”.