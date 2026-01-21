Nivel de deuda de los chilenos cae 16,9% en un año y se ubica en casi $ 1,7 millones
Según el informe de endeudamiento de la CMF, el segmento entre 40 y 45 años posee el mayor nivel de deuda ($ 5,5 millones).
Gracias al efecto conjunto de mayores ingresos reales y una expansión crediticia moderada, el nivel de deuda representativa de los chilenos, definida por la mediana de la distribución, cayó a $ 1.680.543 a junio de 2025, según publicó el informe de endeudamiento 2025 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Esta disminución representó una disminución de 16,9% en comparación con la deuda de $ 2.023.053 que se alcanzó en el mismo mes de 2024.
Dentro del grupo de deudores, el segmento entre 40 y 45 años posee el mayor nivel de deuda ($ 5,5 millones), mostrando una alta correlación con decisiones de compra de vivienda y los hombres presentaron una participación ligeramente mayor en el número de deudores (46,0% en comparación con 45,8% de las mujeres).
No obstante, el monto de la deuda de las mujeres ($ 1,5 millones) es inferior al de los hombres ($ 2,8 millones), lo que responde “al menor ingreso promedio de las mujeres y a que se endeudan menos que los hombres”, afirmó el regulador.
A nivel de cartera, la deuda asociada a créditos de consumo alcanzó el 24,7% del total, con un monto mediano de $1.159.275, mientras que los asociados a préstamos hipotecarios (75,3% del total de la deuda) registraron una mediana de $ 51.757.425.
En esta línea, el 97,5% de los deudores tiene algún tipo de deuda de consumo: 45,1% mantiene deuda en tarjetas de crédito bancarias, 8,9% en emisores de tarjetas no bancarias y 64,5% en tarjetas de sociedades de apoyo al giro bancario. Y, el 19,4% de los deudores tiene deuda hipotecaria y ésta representa el 75,3% del stock de la deuda total de los clientes bancarios.
Carga financiera y apalancamiento
La carga financiera -definida como el porcentaje del ingreso mensual destinado a pagar deuda- se ubicó en 11,9%, en comparación con el 13,5% que se obtuvo en junio de 2024.
Lo anterior, es coherente “con los recortes a la TPM y su impacto en las tasas de interés de los créditos de consumo, que a su vez resultan en un menor gasto por servicio de deuda”, aseguró el regulador.
Mientras que, a junio de 2025, el stock de obligaciones financieras del deudor bancario es de 1,9 veces su ingreso mensual. Además, los hombres presentaron un apalancamiento mayor al de las mujeres. Los deudores con alta carga financiera (mayor al 50%) vivieron un panorama similar al posicionarse en 14,1%, a diferencia del 16,5% que anotó en junio de 2024.
Así, el regulador afirmó que en comparación con junio de 2024 hubo una disminución de la deuda mediana, de la carga financiera y del apalancamiento y del número de personas con “alta carga financiera”.
