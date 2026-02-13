Número de personas que tienen clave digital para entrar a su banco cae 6,5% en un año, pero cuentas corrientes crecen 14,6%

Para acceder al sitio, 13,8 millones usuarios tienen una contraseña, un millón menos que hace 12 meses. Santander, BancoEstado y Banco de Chile lideran ese el “top 3”.

Más de 13,8 millones de personas tienen una clave digital que les da acceso a la página web privada de alguno de los principales bancos de la plaza, según las últimas cifras disponibles a noviembre de 2025.

Lo anterior representa cerca de un millón de personas menos (o una caída de 6,5%), puesto que en el mismo mes de 2024, la banca alcanzó más de 14,8 millones de usuarios.

Por entidad, Banco Santander Chile se posiciona como la firma con mayor número de clientes con clave digital, con 3.784.063 usuarios, según los datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Lo anterior significó para la firma de capitales españoles una disminución de 2,2% en 12 meses.

En el segundo puesto está BancoEstado, que anotó 3.191.448 clientes con acceso. Eso sí, la entidad pública registró una baja aún más pronunciada, de 19,29% si se compara con el mismo mes de 2024, cuando alcanzó casi 4 millones de cuentas, momento en que ocupaba el primer lugar.

El “top 3” lo completa Banco de Chile, con 2.606.775 usuarios, lo que significó una leve baja versus noviembre de 2024, cuando registró 2.608.346.

Cuentas corrientes al alza

Pese a esto, el mercado de cuentas corrientes experimentó un panorama a la inversa, con un crecimiento en este producto en 12 meses.

En noviembre de 2025, el número total de cuentas corrientes totalizó 13.607.640, según el regulador. Esto, se tradujo en un fuerte impulso de 14,67% más que el undécimo mes del ejercicio anterior. En montos, el sistema bancario alcanzó los US$ 47.710 millones.

En el caso de este producto clave para las entidades financieras, Banco Falabella lleva la delantera, con un total de 3.075.348 cuentas para personas naturales, cifra que implicó un alza interanual de 13,4%. Al respecto, el gerente de productos bancarios de la entidad, Benjamín Irarrázaval, afirmó a DF que la cuenta se caracteriza por ser una solución 100% digital, sin condiciones de renta mínima y enfocado en el uso cotidiano y masivo.

Luego de Falabella, se ubica Santander, con 2.371.920, seguido de cerca por Bci, que suma 2.230.647 cuentas corrientes.

No obstante, medido en montos, Banco de Chile lidera en saldos, con US$ 4.135 millones.

En este producto para personas jurídicas, Santander encabezó el listado con 369.734 cuentas. En tanto, en montos en ese segmento, en el primer lugar aparece BancoEstado, tras reportar un total de US$ 6.683 millones en cuentas corrientes de empresas.