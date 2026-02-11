Pie de $ 31 millones y renta cercana a $ 3,5 millones: Los requisitos para un crédito de una vivienda de UF 4.000
La persona debe tener entre 30 y 45 años y tendrá que demostrar que está en una etapa de consolidación laboral, con ingresos formales y estabilidad.
Entre las condiciones para solicitar el subsidio de 60 puntos base a la tasa de interés hipotecaria, es que la vivienda sea nueva y de hasta UF 4.000. Asimismo, se debe contar con una serie de requisitos para que el banco apruebe la entrega del crédito hipotecario, como cumplir con un ingreso mensual mínimo y tener un ahorro previo.
Por ejemplo, para una vivienda que califica para el subsidio, de UF 4.000 con un 20% de pie y financiamiento a 20 años, la renta mínima exigida por la banca es de $ 3,5 millones aproximadamente, señaló el director general de Tinsa, Fabián García.
No obstante, este monto puede ser complementado por dos personas al sumar sus ingresos para cumplir con los requisitos exigidos, así cada uno deberá demostrar ingresos sobre $ 1.750.000.
Otra de las exigencias y uno de los principales obstáculos es el pie. Para una casa o departamento con estas condiciones, la persona deberá tener un ahorro previo de UF 800, lo que equivale a unos $ 31.750.000.
De esa manera, tendría un dividendo de UF 20, es decir, un pago mensual de $ 785.000.
Los otros requisitos
Al listado de condiciones se suma la estabilidad laboral, el historial de pago, la edad, entre otros.
Según el director ejecutivo de Inmobiliaria Norte Verde, Francisco Bascuñán, la persona que logra obtener un crédito hipotecario tiene entre 30 y 45 años, en una etapa de consolidación laboral, con ingresos formales y estabilidad demostrable.
En el caso de trabajadores dependientes, deben tener un contrato indefinido y continuidad laboral. Mientras, los independientes tendrán que demostrar dos años de ingresos consistentes y trazables.
No obstante,el factor decisivo es la solidez del perfil financiero. “La banca privilegia hogares con bajo nivel de endeudamiento, buen comportamiento comercial y orden previsional”, agregó Bascuñán.
Mayor flexibilidad
De cara al 2026, el vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner aseguró que hay evidencia de que los bancos están flexibilizando las condiciones para optar a un préstamo para la vivienda, “eso implica, que podría bajar un poco la exigencia de renta y haber alguna flexibilidad en el pago del pie”, proyectó.
Lo anterior se debe, según García, a que hay una mayor disponibilidad de recursos de largo plazo para los bancos, producto de la recomposición de los fondos previsionales, menores tasas en los instrumentos de inversión de largo plazo y una percepción de menor riesgo país.
Por otro lado, la subgerente de operaciones comerciales de Imagina, Carolina Salazar, añadió que “más instituciones están otorgando créditos con plazos superiores a 30 años, lo que permite que jóvenes puedan acceder a financiamiento aun contando con rentas más bajas”.
