Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a septiembre

Banco de Chile encabezó el listado de ganancias del sector, con $ 926.725 millones, pero Santander anotó el mayor crecimiento respecto al mismo lapso de 2024.

Los principales bancos privados del país informaron sus resultados preliminares correspondientes a septiembre de este año.

Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las ganancias del sector, con $ 926.725 millones al noveno mes de este año.

Para la firma ligada al grupo Luksic y Citi significó un leve incremento en el desempeño en utilidades en el período de un año, con un crecimiento de 1,9% respecto al cierre de septiembre de 2024, cuando reportó beneficios por $ 909.326 millones.

En tanto, el banco que anotó el mayor incremento en sus utilidades fue Santander Chile. La entidad publicó que, a septiembre de este año, recaudó $ 809.420 millones, alistándose como el segundo banco con mayores ganancias, luego de Banco de Chile.

Con ello, exhibió un alza de 36,9% en 12 meses, ya que al mismo mes del año pasado, la empresa alcanzó utilidades por $ 590.812 millones.

Por su parte, Bci generó beneficios por $ 767.296 millones, lo que representó un aumento de 21,5% si se compara con el informe de septiembre de 2024, cuando el banco controlado por la familia Yarur acumuló $631.219 millones.

Cerrando el ranking, Itaú reportó utilidades por $ 319.444 millones. En el periodo de un año, la empresa registró un alza de 11,3%, versus los $ 286.980 millones que generó a septiembre de 2024.