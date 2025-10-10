Tanner Banco Digital ya tiene fecha para comenzar sus actividades y operaciones

A través de la CMF, Tanner Servicios Financieros informó que la filial Tanner Banco Digital dará inicio efectivo a sus actividades y comenzará sus operaciones el próximo 20 de octubre de este año.

A través de un hecho esencial en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Tanner Servicios Financieros informó que la filial Tanner Banco Digital dará inicio efectivo a sus actividades y comenzará sus operaciones el próximo 20 de octubre de este año.

Así, se cierra un proceso que comenzó en enero del año pasado, cuando la CMF aprobó la solicitud de autorización provisional para la formación de un banco denominado Tanner Banco Digital. Luego, en febrero de 2025, el regulador dio el visto bueno para su funcionamiento.

Esta era la tercera y última etapa que la entidad necesitaba para obtener la licencia bancaria, según lo que exige la Ley General de Bancos, acreditando que la firma se encontraba preparada para desarrollar su giro.

Desde esa fecha, el banco digital contaba con un plazo máximo de un año para dar inicio a sus actividades, hasta el 6 de febrero de 2026.