Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Tanner Banco Digital ya tiene fecha para comenzar sus actividades y operaciones

A través de la CMF, Tanner Servicios Financieros informó que la filial Tanner Banco Digital dará inicio efectivo a sus actividades y comenzará sus operaciones el próximo 20 de octubre de este año.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 18:20 hrs.

bancos Banca digital CMF Sofía Pumpin Silva
<p>Tanner Banco Digital ya tiene fecha para comenzar sus actividades y operaciones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

“Uno de los problemas es que no hay consecuencias”: contralora Pérez llama a enfrentar el “triángulo del fraude”
2
Empresas

Minera del grupo Luksic y sindicato llegan a acuerdo con bono de $ 28 millones y evitan histórica huelga en Los Pelambres
3
Empresas

Viñas anticipan que crisis del vino chileno se prolongará por unos años y buscan reinventarse con nuevas estrategias y mercados
4
Empresas

Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos con proyecto de US$ 20 millones en La Florida
5
Empresas

Continúa la venta de acciones de Falabella: Giorgianna Cúneo vende papeles del retailer por $ 165 millones
6
Empresas

Malls chinos, botillerías y almacenes reemplazan a grandes retailers, restaurantes y ópticas que dejaron el centro de Santiago
7
Empresas

Telefónica Chile admite lo que todo el mercado ya sabía: "se han recibido diversas manifestaciones de interés no vinculantes" por la empresa
8
DF MAS

Álvaro Díaz y 31 minutos después de Tiny Desk: “Tenemos la responsabilidad de no pisar el palito”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Construcción Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete