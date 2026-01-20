Tarjetas prepago crecieron 103% en 2025 y alcanzan montos por US$ 2.536 millones.
A octubre de este año, el producto alcanzó un total de 4.293.894 tarjetas con operaciones.
Cada día es más común que los chilenos ya no usen masivamente el dinero en efectivo ni tarjetas físicas en sus bolsillos y opten por alternativas digitales.
Uno de los negocios que sigue avanzando con rapidez de la mano de las fintech son las tarjetas de prepago no bancarizadas, que en el último año han duplicado sus montos y cantidad de tarjetas con operaciones.
A octubre de este año, el producto alcanzó un total de 4.293.894 tarjetas con operaciones, lo que implicó un crecimiento de 103,5% en el período de un año, según publicó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Lo anterior, además implicó montos por US$ 2.536 millones, representando un alza de 197,5% en 12 meses y significó un total de 50.688.941 operaciones a octubre de 2025, lo que equivale a un crecimiento de 184,1% en el mismo período.
El director senior de Mercado Pago, Matías Spaqui, afirmó que para 2026, “no vemos señales de desaceleración y esperamos que este año el crecimiento continúe con mucha fuerza”.
El podio
Mercado Pago se instaló en la cabecera del listado de tarjetas prepago con operaciones al alcanzar los 2.978.469 plásticos digitales o físicos, lo que significó un crecimiento de 107% en el período de un año.
De esta manera, el producto se posicionó como la tarjeta más usada del mercado, superando a CMR de Banco Falabella. Asimismo, la tarjeta anotó montos de operaciones por US$ 1.846 millones, lo que significó un total de 35.086.260 operaciones.
Spaqui aseguró que este crecimiento es “muy superior al de otros productos financieros tradicionales y confirma que la cuenta digital y la tarjeta prepago se han convertido en una herramienta cotidiana para muchos chilenos”.
Por detrás le sigue Tenpo, que este lunes recibió la aprobación por parte del regulador para comenzar sus operaciones como banco, que al mismo tiempo alcanzó 765.438 tarjetas, lo que implicó un crecimiento de 42,3% en 12 meses y reportó montos por US$ 381 millones.
