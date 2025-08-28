Aportantes de tres fondos de AGF Weg votarán sustituir administradora en medio de cambio de propiedad

Los accionistas minoritarios buscan comprar la totalidad de la gestora. La medida fue solicitada por un grupo de inversionistas de los fondos.

El lunes 1 de septiembre es la fecha clave para que se defina la futura propiedad de la AGF Weg.

En la operación, los accionistas minoritarios Jaime Bulnes y Guillermo Arriagada, junto a Volcom Capital, buscan adquirir la participación que está en manos de los fundadores Fernando Gardeweg y Eduardo Escaffi, en una separación de aguas entre los socios.

De no cerrarse la adquisición por parte del bloque Bulnes-Arriagada-Volcom el 1 de septiembre, Gardeweg y Escaffi tienen la posibilidad de hacerse del 100% de Weg.

En medio del proceso, aportantes de tres de sus cuatro fondos públicos solicitaron asambleas para votar una sustitución de la AGF.

Se trata de WEG-1, WEG-3 y WEG-4, los que tendrán sus respectivas reuniones entre el 3 y el 10 de septiembre, cuando la propiedad de la gestora ya esté definida.

El movimiento fue solicitado por un acotado porcentaje del total de los aportantes: un 11,45% de WEG-1 y un 10,2% de WEG-4. Para WEG-3, no se especificó si fue solicitada por los inversionistas.

Fondos y aportantes

WEG-1 fue el fondo público inaugural de la AGF en 2016. Invierte en contratos de arriendo con promesa de compraventa de Servihabit y Urbano, y en mutuos habitacionales. A junio, mantenía 1.984 propiedades en cartera por UF 2,3 millones.

Su base de aportantes incluye un 80% de inversionistas privados a través de corredoras, además de fondos de LarrainVial y Credicorp. Con una inversión de 2,97% de fondo destaca el empresario Jaime Claro, a través de su sociedad Productos Agrícolas La Esmeralda S.A.

En tanto, WEG-3 invierte en unidades de departamentos en la Región Metropolitana. Dentro de sus aportantes destacan Claro (por sí mismo y a través de La Esmeralda, con un 22,8% del fondo) y la familia Heresi Abuhadba.

Finalmente, WEG-4 invierte en tres plantas de generación de energía solar, totalizando 170 MW de capacidad instalada en energías. Dentro de sus inversionistas destacan las aseguradoras Penta Vida, Confuturo, Security y 4Life, además de sociedades ligadas a Paul Fürst y las familias Bihan Moreno y Engel.