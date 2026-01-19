Aumento de tensión entre Trump y Europa por Groenlandia golpea a las bolsas mundiales

Este lunes los mercados estuvieron marcados por la volatilidad tras la nueva amenaza arancelaria de EEUU, lo que llevó a reducir la exposición a la renta variable y a privilegiar activos defensivos como el oro.

Los mercados bursátiles mundiales volvieron a resentirse este lunes, en medio de un renovado episodio de tensión geopolítica-comercial impulsado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta vez, los anuncios del republicano apuntaron directamente a Europa, con eventuales gravámenes que podrían alcanzar hasta 25% para ocho países del bloque en caso de que no se logre un acuerdo que permita a EEUU tomar el control de Groenlandia, territorio de Dinamarca.

“Los mercados europeos reaccionaron con una venta generalizada y un claro aumento de la aversión al riesgo, reflejado en caídas sincronizadas en los principales índices”, explicó a DF la analista de mercados de XTB Latam, Emanoelle Santos.

1,7 % cayó este lunes el Euro Stoxx 50.

Bolsas en negativo

El índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las 50 compañías de mayor capitalización bursátil de la zona euro, retrocedió 1,72%; el CAC francés perdió 1,8%; el Dax alemán cayó 1,3%; y el FTSE 100 de Londres, en menor medida, cedió 0,4%.

Sin embargo, el sector de defensa europeo fue una excepción al sesgo negativo de la jornada, con empresas que avanzaron hasta 1,6% en bolsa, como la alemana Rheinmetall y la italiana Leonardo.

En tanto, los futuros del Nasdaq 100 cayeron 1,1%, los del S&P 500 retrocedieron 0,9% y los del Dow Jones 0,8%. Este lunes, la Bolsa de Nueva York no abrió este lunes, debido al feriado por el Día de Martin Luther King Jr.

Por su parte, el IPSA chileno cerró en terreno negativo, aunque con una baja acotada de 0,1% hasta los 11.145,44 puntos.

Al otro lado del mapa, los mercados asiáticos también concluyeron la sesión de este lunes con descensos. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó 1,1%, mientras que el Nikkei japonés perdió 0,7%.

Oro en máximos

En tanto, durante la jornada el oro alcanzó un nuevo máximo al acercarse a los US$ 4.700 por onza, con un alza intradiaria de 2%.

“La lectura fue reducir el riesgo en renta variable, una mayor preferencia por posicionamientos más defensivos, con un repunte de la volatilidad implícita y replanteamiento inmediato de las expectativas de beneficios para los sectores más dependientes del flujo transatlántico”, precisó Santos.

Amenaza arancelaria

Durante el fin de semana, Trump anunció un arancel de 10% a partir del 1 de febrero para los productos provenientes de Noruega, Francia, Dinamarca, Alemania, Suecia, Holanda, Finlandia y el Reino Unido, en respuesta a la decisión de esos países de enviar una misión militar de reconocimiento a Groenlandia.

Según comunicó el republicano, dicha acción fue considerada como una “amenaza a la paz y a la seguridad global”, según lo publicado en su red Truth Social, ya que, a su juicio, contradice los planes de EEUU de tomar el control de la isla.

Trump amenazó con elevar el arancel en hasta 25% a partir del 1 de junio de 2026, si no hay un acuerdo. Con ello, el mercado “va a estar expectante durante este lunes, martes y miércoles hasta que él se junte con los presidentes y las máximas autoridades de los distintos países de Europa”, planteó el operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa.