Banco Central Europeo alerta del riesgo de los criptoactivos para la estabilidad financiera

La expansión del mercado criptográfico es una de las principales preocupaciones del mercado de valores, al punto de ser considerado como un “riesgo para la estabilidad financiera” por parte de algunos reguladores.

Así lo advirtió el Banco Central Europeo (BCE) en la Revisión de Estabilidad Financiera de este año, en que destacó que el crecimiento del ecosistema cripto, “muestra cuán importante es obtener una mejor comprensión de los riesgos potenciales que podrían representar para la estabilidad financiera".

Si bien el BCE destacó que los riesgos para la estabilidad financiera en la zona euro por el negocio de criptomonedas se consideraba limitado en el pasado, hoy ve un riesgo sistémico que va en aumento, en línea con un mayor nivel de interconexión entre estas monedas digitales y el sector financiero tradicional, el uso del apalancamiento y la actividad crediticia.

“Luego de una inmersión profunda en el apalancamiento de criptoactivos y los criptopréstamos, concluimos que si continúa la trayectoria actual de crecimiento en el tamaño y la complejidad del ecosistema de criptoactivos, y si las instituciones financieras se involucran cada vez más con los criptoactivos, entonces los activos supondrán un riesgo para la estabilidad financiera”, afirmó.

Nueva correlación

El mercado criptográfico ha alcanzado este año una capitalización superior a US$ 1,2 billones (millones de millones), significando un crecimiento de 554% respecto a lo visto a principios de 2020.

Este avance, para el banco liderado por Christine Lagarde, ha creado una correlación con los principales activos financieros de riesgo durante los episodios de tensión del mercado, como fue en marzo de 2020 y las liquidaciones de diciembre de 2021 y mayo de este año.

“Esto puede sugerir que, durante los períodos de aversión al riesgo en los mercados financieros más amplios, el mercado de activos criptográficos se ha vuelto más vinculado a los activos de riesgo tradicionales, una tendencia que puede deberse en parte a la mayor participación de los inversores institucionales”, agregó el BCE.

Históricamente, los mayores inversionistas del mercado cripto han sido los retail o minoristas. Sin embargo, la llegada de los institucionales también ha ido en aumento, y de acuerdo a una encuesta de Fidelity Digital Assets, el 56% de los inversionistas institucionales europeos tendrían cierto nivel de exposición a los activos digitales, frente al 45% de 2020.

“La importante volatilidad de los criptoactivos en los últimos meses no ha resultado en un contagio o incumplimientos notables por parte de las instituciones financieras, pero los riesgos de estos están aumentando. Una mayor participación de las instituciones financieras podría impulsar aún más el crecimiento de los criptoactivos y aumentar los riesgos para la estabilidad financiera”, advirtió el BCE.

Criptomonedas "no valen nada" dijo presidenta del Banco Central Europeo

El caso de las stablecoins

Tras el reciente colapso de la stablecoin TerraUSD, que derivó en fuertes liquidaciones para criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, las miradas también están puestas en el impacto de este tipo de tokens en el mercado financiero.

Si bien desde el BCE afirmaron que no profundizarían sobre los riesgos y desarrollos en las monedas estable, comentaron que “como lo demuestra la reciente caída de TerraUSD y la desvinculación de Tether, no son tan estables como sugiere su nombre y no pueden garantizar su vinculación en todo momento”.

Como solución a los riesgos latentes, el BCE insistió en que se deben cerrar las brechas regulatorias y de datos en el ecosistema de criptoactivos, a través de la aprobación urgente del Reglamento MiCA.

“Será necesario revisar las regulaciones sectoriales para garantizar que se mitiguen los riesgos de estabilidad financiera que plantean los criptoactivos. Cualquier paso adicional que permita al sector financiero tradicional aumentar su interconexión con el espacio del mercado de criptoactivos debe sopesarse cuidadosamente y debe darse prioridad a evitar los riesgos”, concluyó.