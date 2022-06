Temores por presiones inflacionarias golpean a Wall Street y S&P 500 entra en "mercado bajista"

Wall Street retrocede con fuerza y el S&P 500 entró a mercado bajista. Las acciones estadounidenses siguen estando afectadas por los datos macroeconómicos de inflación del país norteamericano. El Dow Jones cae 2,03%, el S&P 500 desciende 2,74% y el Nasdaq pierde 3,51%.

Wells Fargo Advisors indicó que "los inversionistas continúan sopesando las implicaciones de la lectura de inflación más alta de lo esperado del viernes".

Los datos de inflación aumentaron las expectativas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria de la Reserva Federal. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 1,0% en mayo, triplicando con creces la lectura del 0,3% de abril y superando las expectativas de un aumento de 0,7%. La cifra anual saltó 8,6%, acelerándose desde la lectura anterior de 8,3 % hasta un nuevo máximo en 40 años.

La atención de los inversionistas ahora se centra en la reunión de la Fed esta semana, y se espera que los funcionarios aumenten las tasas en 0,5% el miércoles. El último resumen de proyecciones económicas también debería estar en el centro de atención.

Los principales promedios registraron la semana pasada sus mayores caídas semanales desde finales de enero, ya que los inversionistas están cada vez más preocupados de que el aumento de la inflación lleve a la economía a una recesión. El Dow Jones y el S&P 500 cayeron 4,6% y 5,1%, respectivamente, mientras que el Nasdaq perdió 5,6%.

Los mercados bursátiles han oscilado este año a medida que los inversionistas evalúan los riesgos del aumento de la inflación a nivel global y los planes de los bancos centrales para deshacer las políticas de estímulo que mantuvieron las economías y los mercados a flote durante la pandemia.

El bitcoin cae a mínimo en 18 meses en medio de derrumbe cripto por expectativa de tasas de la Fed

En lo que va del año, el S&P 500 ha bajado 18,2% hasta el cierre del viernes, el Dow Jones ha caído 13,6% y el Nasdaq se encuentra en territorio bajista, con una caída de 27,5% este año y cotizando 30% por debajo de un máximo histórico en noviembre.

En lo que es el mercado de renta fija, las expectativas de tasas más altas se evidenciaron en los bonos, ya que los rendimientos continuaron subiendo. El rendimiento de la nota a 10 años está dirigiéndose hacia un máximo de 2011, saltando 18 puntos básicos hasta el 3,33%. El rendimiento de la nota a dos años, que es más sensible a la Fed, está aumentando 16 puntos básicos hasta el 3,22%, el nivel más alto desde 2007.

Escenario en Chile

El SP IPSA no es la excepción y se acopla al escenario internacional, cayendo 2,31% para llegar a los 5.116,92 puntos.

A nivel local se conocieron los datos de flujos de inversionistas institucionales para el mes de mayo de acuerdo a un informe de Bice Inversiones. De acuerdo a lo expuesto por la firma, las AFP registraron una venta neta en acciones locales por US$ 25,6 millones, cortando así tres meses de compra consecutivos y alcanzando ventas netas en renta variable local por US$ 644 millones en los últimos 12 meses.

De todas maneras, Bice indicó que los fondos a nivel consolidado aumentaron su exposición a renta variable local durante el mes hasta 6,8% del total de activos administrados. En particular, las mayores ventas en acciones locales se observaron en Banco de Chile (US$ 58,3 millones), seguida por Vapores (US$ 47,9 millones) y SQM-B (US$ 43,5 millones). Por otro lado, las mayores compras fueron registradas en Falabella (US$ 66,4 millones), seguida por Bsantander (US$ 35,2 millones) y Cencosud (US$ 15,5 millones).

Panorama en Europa y Asia

Aterrizando en Europa, la principales plazas operaron con números rojos: el Euro Stoxx 50 cayó 2,69%, el FTSE 100 de Londres tropezó 1,53%, el DAX de Frankfurt perdió 2,43%, el CAC 40 de París bajó 2,67% y el IBEX 35 de Madrid retrocedió 2,47%.

Las perspectivas económicas a nivel mundial afectan el rendimiento de las acciones del Viejo Continente y la rentabilidad del bund alemán repunta al 2,50%.

El perfil más defensivo de los inversionistas hace incrementar el apetito sobre el dólar y el euro se desinfla desde los US$ 1,07, mientras que la libra esterlina desciende hasta los US$ 1,22.

La combinación de subidas en la divisa estadounidense y de los intereses de la deuda, obstaculiza los avances de un activo refugio clásico como el oro. El metal precioso apenas logra distanciarse de la referencia habitual en las últimas fechas, los US$ 1.850 la onza.

Las bolsas en Asia finalizaron la sesión con pérdidas ante el panorama global de la economía: el Nikkei de Tokio cayó 3,01%, el Hang Seng de Hong Kong descendió 3,39% y el CSI de China continental bajó 1,17%.