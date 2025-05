IPSA sube con fuerza, se acerca a 8.500 puntos y busca su máximo histórico número 35 de este año

La Bolsa de Santiago seguía en plan de batir un récord tras otro, a medida que se extiende el optimismo comercial de principios de la semana, mientras en el caso de Wall Street, las masivas inversiones en Inteligencia Artificial (IA) anunciadas por el Presidente Donald Trump posibilitaban nuevas ganancias.

Al mediodía de este miércoles el S&P IPSA subía 1,2% hasta los 8.469,18 puntos, tras lograr ayer su máximo histórico número 34 en lo que va del año. Vapores (5,1%) lideraba el ranking del IPSA -y de toda la bolsa-, tras los resultados de Hapag-Lloyd. Le seguían Ripley (4,1%), Enel Américas (2,5%) y el Banco de Chile (2,4%).

"Por el lado interno, han impactado positivamente las buenas cifras económicas que hemos conocido últimamente, con un repunte relevante en el sector de comercio en los últimos 12 meses y que tienen a acciones como Ripley y Cencosud como las de mejor desempeño este 2025. Además, las expectativas de crecimiento de utilidades siguen siendo favorables, lo que sumado a un escenario político-institucional más estable que años anteriores, ha atraído nuevamente a los inversionistas minoristas", dijo a DF el estratega jefe de inversiones de Sura Investments, Ariel Nachari.

A esto agregó los factores internacionales que contribuyen al alza: "Los recortes arancelarios entre Estados Unidos y China para negociar han devuelto el apetito por riesgo a nivel global, mientras que, por otro lado, también relacionado a esta guerra comercial, los países latinoamericanos están en una ventaja relativa relevante con otras economías en cuanto al arancel promedio aplicado".

Proyectos alentadores

En Nueva York, el Nasdaq crecía 0,7%, el S&P 500 ganaba 0,1% y el Dow Jones operaba plano. Con sus nuevos avances de ayer, el S&P 500 logró revertir completamente las profundas pérdidas que había llegado a sufrir durante el año.

"Tras un fuerte repunte al inicio de la semana, los mercados bursátiles se están consolidando", escribió el analista de mercados de City Index, Fawad Razaqzada. "Por ahora no hay grandes catalizadores a la baja, y los inversionistas vuelven a apostar por el sector tecnológico, en particular por los fabricantes de chips", observó.

Así es como Nvidia (3,3%) contribuía en gran medida a extender el repunte de este influyente sector y mantener a flote la recuperación de Wall Street, después de que en su viaje a Arabia Saudita, Trump anunciara multimillonarios planes de inversión con énfasis en infraestructura de IA,

Bank of America cifró estos proyectos en un rango de US$ 3 mil a US$ 5 mil millones. La firma ve a Nvidia y AMD como los "principales beneficiarios del proyecto saudí, aunque también destacamos beneficios complementarios en red para Broadcom, Marvell, el ecosistema óptico, de memorias, semiconductores y fundiciones".

Así como la desescalada de la guerra comercial entre EEUU y China reforó el apetito por la renta variable, también ha contribuido el favorable reporte de precios al consumidor de abril en el país norteamericano.

Las bolsas europeas perdieron terreno: tanto el continental Euro Stoxx 50 como el FTSE 100 de Londres cayeron 0,33%. En Asia, destacaron positivamente los índices chinos, en especial el hongkonés Hang Seng, con un alza de 2,3%, que fue seguido por el CSI 300 de China continental, el que marcó avances de 1,21%.