Criptofortunas se desploman tras ofensiva de la SEC de EEUU contra Binance y Coinbase

Hasta esta semana, había sido un gran año para los criptomillonarios. La ofensiva de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en inglés) contra Binance y Coinbase, las mayores plataformas de criptomonedas del mundo y Estados Unidos, respectivamente, acabaron con el optimismo que había renacido en los mercados de activos digitales tras el miserable “criptoinvierno” de 2022.

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, conocido como CZ, vio reducir su fortuna en US$ 1.400 millones hasta los US$ 26 mil millones en los últimos dos días, mientras que el patrimonio neto del líder de Coinbase, Brian Armstrong, disminuyó en US$ 361 millones hasta los US$ 2.200 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. La SEC demandó a ambas empresas por incumplir las normas de valores, provocando el desplome de las acciones de varias empresas y tokens relacionados con las criptomonedas.

Fue otro revés en la suerte de los fundadores más ricos del mundo de las criptomonedas. Su patrimonio neto combinado se desplomó en 2022, que fue un año de colapsos de alto perfil que van desde la stablecoin algorítmica terraUSD hasta el fondo de cobertura Three Arrows Capital y la empresa FTX de Sam Bankman-Fried.

Pero sus fortunas habían crecido US$ 15.400 millones este año hasta el viernes, a medida que el precio del bitcoin y otros activos digitales repuntaba. El patrimonio de Zhao creció 117% antes de la caída de esta semana, mientras que la de Armstrong 61%. En comparación, los demás multimillonarios del índice de Bloomberg subieron 9% en conjunto.

La recuperación parcial del bitcoin este año se debe a las expectativas de que la crisis bancaria de Estados Unidos, que estalló en marzo, obligaría a la Reserva Federal a hacer una pausa en los aumentos de tasas. Esto permitió a los defensores del bitcoin argumentar que el token se beneficiaría de tasas de interés reales más bajas, mientras ofrece protección frente a las turbulencias de las finanzas tradicionales.

Pero esto pierde importancia si los reguladores de Estados Unidos dificultan el funcionamiento del sector.

Buda.com sale a calmar las aguas en Chile tras sanciones contra gigantes de las criptomonedas en EEUU

Ofensiva regulatoria

En una demanda presentada el lunes, la SEC acusó a Binance y a Zhao de engañar a los inversionistas y a los reguladores, de gestionar mal los fondos de los clientes e infringir las normas de valores. Zhao, de 46 años, cofundó la bolsa digital en 2017 y la convirtió en un gigante mundial. Su patrimonio neto personal también creció, alcanzando un máximo de US$ 96.900 millones en enero de 2022.

La SEC demandó a Coinbase el martes, haciendo caer sus acciones 12%. En la querella de 101 páginas, la SEC no acusa a Armstrong de delito, pero alega que la empresa eludió las normas de la SEC al permitir a los usuarios operar con tokens no registrados.

Armstrong posee 16% de la empresa que se fundó a través de una serie de fideicomisos y participaciones directas. También es un vendedor frecuente de acciones de Coinbase y se ha deshecho de unos US$ 27 millones en lo que va de año. Su cofundador, Fred Ehrsam, ahora inversor de capital riesgo en la empresa de criptomonedas Paradigm, también ha visto caer su patrimonio neto a US$ 1.100 millones. Los fondos Paradigm de Ehrsam compraron acciones de Coinbase por valor de US$ 50 millones el mes pasado.