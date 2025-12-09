Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar sube luego de que ofertas laborales de EEUU sorprendieran al alza previo a decisión de la Fed

El dollar index crecía 0,2% de la mano con los rendimientos del Tesoro, mientras que los futuros del cobre retrocedían 1,2% a US$ 5,21 por libra. El mercado sigue dando por descontado que el banco central de EEUU anunciará un tercer recorte de tasas consecutivo.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 9 de diciembre de 2025 a las 13:15 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas mercados locales mercados internacionales mercado cambiario peso chileno Benjamín Pescio
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

“Es una mala práctica”: Gremio inmobiliario pide a la CMF intervenir por masificación del bono pie
2
Economía y Política

SII detecta a 63 contribuyentes con cuentas en el exterior con pagos sin declarar por US$ 1.600 millones
3
Empresas

A los 91 años muere el destacado empresario Fernando Larraín Peña
4
Empresas

Tras entrada de fondo de los Walton, proveedor salmonero chileno se lanza por el mercado noruego
5
Empresas

Documental del negocio inmobiliario en Chile supera las 970 mil visualizaciones en YouTube
6
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
7
Mercados

Tasa de interés de créditos hipotecarios cae por quinto mes consecutivo
8
Empresas

¿Hasta la Suprema? Las opciones de Inmobiliaria Puertecillo para destrabar millonario proyecto en Litueche
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete