Dólar sube luego de que ofertas laborales de EEUU sorprendieran al alza previo a decisión de la Fed

El dollar index crecía 0,2% de la mano con los rendimientos del Tesoro, mientras que los futuros del cobre retrocedían 1,2% a US$ 5,21 por libra. El mercado sigue dando por descontado que el banco central de EEUU anunciará un tercer recorte de tasas consecutivo.

El dólar subía un poco este martes, después del fin de semana largo que tuvo Chile. Los inversionistas están revisando dos informes de ofertas laborales que resultaron ser más sólidos de lo previsto y llegan un día antes del anuncio de política de la Reserva Federal (Fed).

La divisa avanzaba $ 2,8 a $ 927,9 al inicio de la tarde, lo que se asimila al clima de inversiones internacional: el dollar index crecía 0,2% de la mano con los rendimientos del Tesoro, mientras que los futuros del cobre retrocedían 1,2% a US$ 5,21 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Sorpresivas fueron las ofertas laborales de septiembre y octubre, cifras que llegan con rezago por el histórico cierre de Gobierno de 44 días. Ambas quedaron por encima de los pronósticos y así las ofertas de octubre fueron 7,67 millones.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Todo esto se enmarca en una semana clave por la Fed, que inició su reunión este martes, para dar a conocer mañana miércoles su decisión de política monetaria. El mercado sigue dando por descontado que el banco central de EEUU anunciará un tercer recorte de tasas consecutivo, ante ciertos signos de vulnerabilidad económica.

¿Qué señales entregaría sobre su política futura? "Como aún no se habrán publicado los datos clave, incluyendo el reporte de empleo y el IPC de noviembre, las orientaciones de la Fed no pueden ser más que cautelosas y dependientes de los datos", anticipó el head global de Macro Strategy en Saxo Bank, John Hardy.

"Si los datos siguen siendo flojos, podemos esperar más recortes que los tres previstos (incluyendo el de mañana), y también podemos esperar que otros bancos centrales vayan en sentido contrario a la Fed si los datos de EEUU muestran que la economía estadounidense está tocando fondo y repuntando. Esta es mi expectativa por defecto, aunque cualquier dato sorprendentemente sólido de EEUU podría dificultar el camino hacia un dólar global más débil", analizó.