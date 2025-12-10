Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre levemente a la baja mientras agentes están en modo espera antes del anuncio de la Fed durante la tarde

Los agentes extranjeros no han aflojado la mano sobre el peso chileno, con una posición neta de casi US$ 5.800 millones contra la divisa en el mercado derivado, y los montos transados de moneda extranjera han seguido creciendo de cara al balotaje del domingo.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 08:42 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas mercados locales mercados internacionales peso chileno mercado cambiario Benjamín Pescio
<p>Dólar abre levemente a la baja mientras agentes están en modo espera antes del anuncio de la Fed durante la tarde</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

CMPC defiende ante el mercado su plan para financiar los US$ 4.600 millones de megaproyecto en Brasil
2
Mercados

Actores del mercado piden eliminar impuesto a la ganancia de capital y reactivar inversiones de AFP en acciones small cap
3
Mercados

Fernando Larraín Peña: La historia y legado de uno de los principales empresarios chilenos entre las décadas de los ‘60 y ‘80
4
Economía y Política

Tensa recta final a La Moneda: los cruces que marcaron el último debate Kast-Jara
5
Empresas

Firma ligada a expresidente de gremio constructor logra modificar su reorganización: “Hemos demostrado que somos gente de trabajo”, dijo su socio
6
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
7
Economía y Política

Un economista con reconocido sello financiero: la carta que nominó Hacienda al Consejo del Banco Central
8
Empresas

Gran Hotel Pucón sale nuevamente a la venta tras salida de Enjoy de su propiedad
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete