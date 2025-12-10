Dólar abre levemente a la baja mientras agentes están en modo espera antes del anuncio de la Fed durante la tarde

Los agentes extranjeros no han aflojado la mano sobre el peso chileno, con una posición neta de casi US$ 5.800 millones contra la divisa en el mercado derivado, y los montos transados de moneda extranjera han seguido creciendo de cara al balotaje del domingo.

El dólar abrió levemente a la baja este miércoles, atento a nuevas ganancias del cobre, pero también inmerso en un ambiente de espera antes de que la Reserva Federal (Fed) dé a conocer su anuncio de tasas de interés -que se conocerá justo al cierre del mercado cambiario-, así como la hoja de proyecciones de sus miembros.

La divisa caía $ 1,7 a $ 924,2 en los primeros negocios. El dollar index y los rendimientos del Tesoro apenas se movían, mientras que el cobre repuntaba 1,2% a US$ 5,28 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Los agentes extranjeros no han aflojado la mano sobre el peso chileno, con una posición neta de casi US$ 5.800 millones contra la divisa en el mercado derivado, y los montos transados de moneda extranjera han seguido creciendo de cara al balotaje del domingo.

Todas las señales

Llegó el día, pero las reacciones del mercado local se verán mañana. A las 16:00 horas (de Chile) el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) publicará su comunicado de política monetaria, junto con el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP), que a su vez incluye el mapa de puntos (dot plot).

Se da por descontado que el FOMC anunciará, por tercera reunión consecutiva, un recorte de 25 puntos base (pb) sobre su tipo oficial. Pero no hay tanta claridad sobre lo que vendrá hacia adelante.

Los operadores de futuros y swaps ven probable que el próximo año la Fed implemente dos rebajas adicionales, pero la encuesta de Bloomberg apunta a que los miembros de la Fed señalarán, como mediana, solamente uno, repitiendo su previsión de septiembre.

"El FOMC está claramente dividido en estos momentos y, en ese sentido, es muy posible que el perfil de los puntos se mantenga prácticamente sin cambios, dado que prevé que la tasa de los fondos federales alcance gradualmente su nivel neutral a largo plazo", escribió el head de estudios para la región EMEA y activos internacionales en MUFG, Derek Halpenny.

A esto agregó que "la dependencia de los datos probablemente seguirá siendo una parte clave de la comunicación, lo que reforzará la importancia de los dos informes de empleo que se publicarán la próxima semana".

La conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, será seguida de cerca por los inversionistas, atentos a comprobar si hay algún cambio en la narrativa de "gestión de riesgos" que manifestó la vez pasada.

Por último, no se descarta que la Fed anuncie algún tipo de programa especial para proporcionar liquidez al mercado. La reducción de su hoja de balance (ajuste cuantitativo) terminó el 1 de diciembre, pero el diferencial de ciertas tasas de mercado sobre la tasa de fondos federales ha sido volátil, y el mercado lo está interpretando como un aumento de las tensiones de liquidez, posiblemente una señal de que las reservas del banco central no son suficientes.