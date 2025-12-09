¿Reemplazo de Powell en la Fed? Trump iniciará la ronda final de entrevistas esta semana

El asesor de la Casa Blanca, Kevin Hassett, competirá con otros tres candidatos para el poderoso puesto en el banco central de EEUU.

Por Claire Jones y James Politi

Washington

Donald Trump pronto lanzará una ronda final de entrevistas para presidir la Reserva Federal (Fed), enfrentando al asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, contra un trío de otros candidatos para reemplazar a Jerome Powell.

El presidente de Estados Unidos y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tienen previsto reunirse este miércoles con el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh, según tres altos funcionarios de la administración.

Los funcionarios dijeron que Hassett, director del Consejo Económico Nacional de Trump, sigue en la primera posición para suceder a Powell como presidente en mayo, a pesar de las preocupaciones de algunos inversionistas de Wall Street de que es demasiado cercano al mandatario y podría recortar las tasas de interés de manera demasiado agresiva.

Pero la decisión de realizar entrevistas adicionales demuestra que la selección de Hassett no está garantizada. Los funcionarios también han planteado la posibilidad de que Hassett cumpla un mandato reducido.

Bessent presentó una lista de cuatro nombres a la Casa Blanca, según los funcionarios, entre ellos Hassett y Warsh. Los otros dos serían seleccionados de la lista de otros finalistas, que incluye a los gobernadores de la Reserva Federal Christopher Waller y Michelle Bowman, y a Rick Rieder de BlackRock.

Se espera que el jefe de Estado y el secretario del Tesoro mantengan al menos una entrevista la próxima semana, antes de anunciar la decisión final a principios de enero.

Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, también podría asistir a las entrevistas. La nominación deberá ser confirmada en el Senado.

Un portavoz de la Casa Blanca declaró: "Las decisiones de personal que tome el Presidente Trump serán anunciadas directamente por él mismo. Cualquier discusión hasta entonces es pura especulación".

Hassett se ha convertido en uno de los favoritos en las últimas semanas. De trasladarse a la Reserva Federal, se espera que Bessent asuma su cargo en el NEC de forma interina, mientras permanece en el Tesoro de EEUU, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Funcionarios de la administración también han considerado la posibilidad de que Hassett cumpla un mandato más corto, según tres personas familiarizadas con el asunto. Hassett ya le había propuesto a Bessent ocupar el puesto de Powell en la junta de gobernadores, cuyo mandato vence en enero de 2028, según dos fuentes.

Powell aún tiene que decidir si renunciará o no como gobernador cuando expire su mandato al frente de la institución.

Trump ha afirmado con frecuencia que le gustaría ver a Bessent presidir la Reserva Federal, pero el secretario del Tesoro ha declarado que no quiere el puesto. Sin embargo, un mandato más corto de Hassett al frente del banco central estadounidense podría permitir que Bessent se incorpore a la Reserva Federal más adelante en el segundo mandato del presidente.

Los presidentes de la Reserva Federal cumplen mandatos renovables de cuatro años; pocos jefes recientes del banco central cumplen mandatos inferiores y varios ocupan períodos sucesivos.

La aparición de Hassett como favorito ha asustado a algunos inversionistas en bonos, quienes dijeron al Tesoro que temen que pueda recortar las tasas indiscriminadamente, una medida que creen que podría desestabilizar el mercado de bonos del Tesoro de US$ 30 billones (millones de millones) si resulta en una inflación persistentemente alta, informó el Financial Times la semana pasada.

En los últimos días, el director del NEC ha intentado enfatizar la importancia de la independencia del banco central. Hassett declaró el martes en un evento del Wall Street Journal que, si bien creía que aún había margen para más recortes de tipos, "la tarea más importante" al frente de la Fed era "observar los datos económicos y evitar involucrarse en la política".

Hassett, quien también trabajó para la Reserva Federal anteriormente en su carrera, ocupó dos cargos durante la primera administración de Trump y ha defendido repetidamente las políticas económicas de la administración.

El presidente ha pasado el último año atacando a Powell por no reducir los costos de endeudamiento estadounidense mucho más rápidamente.

Se espera ampliamente que la Reserva Federal baje los tipos en un cuarto de punto el miércoles, el tercer recorte consecutivo. Si bien esta medida reduciría el rango objetivo de los fondos federales a su mínimo en tres años, entre el 3,5% y el 3,75%, Trump ha pedido que los costos de endeudamiento en Estados Unidos se reduzcan al 1%.