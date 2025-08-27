Dólar abre con leve alza ante compras globales y caída del cobre en medio de turbulencias políticas

El dollar index repuntaba 0,4% a 98,6 puntos y el cobre Comex bajaba 1,3% a US$ 4,47 por libra. Los agentes del mercado evalúan la situación en Europa y reflexionan sobre los movimientos de la Casa Blanca para influir sobre las decisiones de la Fed.

El tipo de cambio chileno abrió al alza este miércoles, de la mano con un escenario internacional cargado de ruido político que favorece la compra de dólares, y que deja al cobre en una situación más debilitada.

La divisa subía $ 1,7 hasta los $ 968,5 en la apertura, tras cerrar ayer con un ligero avance en el registro de Bloomberg. El dollar index repuntaba 0,4% a 98,6 puntos y el cobre Comex bajaba 1,3% a US$ 4,47 por libra, mientras las principales tasas de interés no mostraban cambios relevantes.

"El dólar se está fortaleciendo de forma generalizada y significativa frente a todas las divisas del G10, con nuevos máximos locales frente a las principales divisas, sobre todo el euro (-0,4%). La incertidumbre política en Europa parece aumentar, ya que el gobierno holandés se enfrenta a una moción de censura antes de las elecciones previstas para octubre", dijeron los estrategas de divisas de Scotiabank Global, Shaun Osborne y Eric Theoret.

Según Fawad Razaqzada, analista de mercados de Cirty Index, el euro se depreciaba "en parte como respuesta a los nuevos datos de Alemania que ponen de relieve la caída de la confianza de los consumidores, y mientras los inversionistas siguen asimilando la agitación política en Francia".

Pero señaló que el dólar también se recupera globalmente debido a que los inversionistas han estado reflexionando sobre los intentos de Donald Trump de despedir a la goberandora de la Reserva Federal Lisa Cook (lo que ayer presionó a la divisa hacia abajo), teniendo en cuenta que esto podría tener más implicaciones a largo que a corto plazo para los mercados cambiarios.

Los estrategas de Scotiabank observaron que la falta de datos económicos relevantes en la agenda de este miércoles deja el foco del mercado más centrado en los riesgos principales, así como en el desarrollo de los acontecimientos ligados a la Fed.

"Por ahora, el mayor respaldo del dólar global viene de los sólidos datos estadounidenses. Las buenas cifras de confianza del consumidor y bienes durables publicadas ayer han dado a la divisa una base más firme. A lo largo de esta semana se publicarán más datos, que podrían influir aún más en las previsiones sobre el dólar", apuntó Razazqada.