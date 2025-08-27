Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre con leve alza ante compras globales y caída del cobre en medio de turbulencias políticas

El dollar index repuntaba 0,4% a 98,6 puntos y el cobre Comex bajaba 1,3% a US$ 4,47 por libra. Los agentes del mercado evalúan la situación en Europa y reflexionan sobre los movimientos de la Casa Blanca para influir sobre las decisiones de la Fed.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 27 de agosto de 2025 a las 08:36 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas mercados locales mercado cambiario peso chileno Benjamín Pescio
