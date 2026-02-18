Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre con leve caída a medida que el cobre intenta retomar los US$ 5,8 por libra

El tipo de cambio cerró al alza este martes, por fortaleza del dólar a nivel global y fuertes pérdidas del metal rojo. Los inversionistas esperan las actas de la Fed, que se publicarán justo cuando cierre el mercado chileno.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 18 de febrero de 2026 a las 08:43 hrs.

