Dólar abre con leve caída a medida que el cobre intenta retomar los US$ 5,8 por libra
El tipo de cambio cerró al alza este martes, por fortaleza del dólar a nivel global y fuertes pérdidas del metal rojo. Los inversionistas esperan las actas de la Fed, que se publicarán justo cuando cierre el mercado chileno.
Noticias destacadas
El dólar abrió con un leve retroceso este miércoles, en medio de una recuperación moderada en los precios del cobre, mientras los flujos siguen bajos en medio del Año Nuevo Lunar chino, y los traders se preparan para nuevas publicaciones económicas en Estados Unidos.
La paridad local bajaba $ 1,1 hasta los $ 865,3 en los primeros negocios. Algo que revierte una pequeña parte de lo avanzado este martes, por fortaleza del dólar a nivel global y fuertes pérdidas del cobre.
El cobre Comex subía 1,2% a US$ 5,77 por libra, aunque todavía está a medio camino de recuperar todo lo perdido en la víspera. Mientras, el dollar index seguía dando la revancha, con un alza de 0,2% hasta los 97,3 puntos. Las tasas de interés estadounidenses cotizaban estables.
Durante el día se publicará una serie de datos económicos, entre ellos las órdenes de bienes durables, las viviendas nuevas y la producción industrial. Y a las 16:00 horas, justo cuando el mercado chileno cierre sus puertas, la Reserva Federal liberará las minutas de su última reunión de política monetaria.
"En general la resiliencia del dólar global corroboró nuestra opinión previa de que la dinámica entre activos sería más importante que las publicaciones económicas en EEUU, hasta que lleguen actas de la reunión de enero este miércoles, y el viernes los datos del PIB y los precios de consumo en gasto personal", apuntó Monex en su reporte diario de divisas.
"Por lo tanto, hoy el mercado se centra directamente en las actas del Comité Federal de Mercado Abierto y en los titulares geopolíticos. Salvo que haya una sorpresa moderada, esperamos que el dólar se mantenga cerca de los rangos actuales, respaldado por los flujos de aversión al riesgo y los diferenciales de tasas aún atractivos antes de los datos estadounidenses de mañana", sostuvo.
