Dólar sube a máximos del día en $ 870 a medida que el cobre profundiza su caída tras perder el respaldo de China

Mientras la gigante economía asiática se toma un descanso por el Año Nuevo Lunar, el cobre Comex retrocedía 2,5% a US$ 5,72 por libra -sus menores precios del día-, el oro bajaba 2% y la plata caía 3,2%. Todo esto, de la mano con fuertes avances del dólar a nivel global.

El tipo de cambio chileno subía este martes, ya que el cobre no resistió la presión de un dólar global fortalecido y la rápida acumulación de inventarios, en circustancias donde China ya entró oficialmente en su largo receso por el Año Nuevo Lunar.

La paridad dólar-peso saltaba $ 5,7 a $ 869,8 antes del mediodía, con lo que alcanza máximos de la sesión y supera su línea de tendencia de corto plazo (20 días móviles), según el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.

El dollar index crecía 0,5% a 97,4 puntos, mientras las tasas cortas de Estados Unidos subían levemente y los futuros de Wall Street cotizaban en rojo. El cobre Comex retrocedía 2,5% a US$ 5,72 por libra -sus menores precios del día-, mientras que el oro bajaba 2% y la plata caía 3,2%.

"El oro, la plata y el cobre han comenzado la semana del Año Nuevo Lunar bajo presión, con gran parte de Asia -y, sobre todo, China- cerrada. La moderación del trading ha amplificado los movimientos de los precios, y puso de relieve lo mucho que la reciente recuperación dependía de la participación asiática", planteó el head de estrategia de commodities en Saxo Bank, Ole Hansen.

La fortaleza generalizada del dólar -en estas condiciones de baja liquidez- ha añadido presión, mientras que en el caso del cobre, la caída desde sus máximos obedece al cierre de posiciones largas por un aumento sostenido de los inventarios visibles, que superaron el millón de toneladas por primera vez desde 2003.

"Esto pone de relieve la desconexión entre la narrativa alcista a largo plazo del cobre y las condiciones actuales de la oferta. La actividad suele ralentizarse antes del Año Nuevo Lunar, antes de acelerarse a principios de marzo. Sin embargo, este año el mercado entrará en el período posterior a las vacaciones con una oferta abundante, lo que sugiere que los precios podrían seguir bajo presión hasta que la demanda mejore de forma visible", apuntó Hansen.

La paridad dólar-peso venía de cerrar algo más arriba este lunes, en medio de flujos particularmente bajos a nivel mundial, pues no sólo los chinos ya se habían desconectado, sino que además EEUU pasó por un feriado.

El mercado derivado local acaba de quedar más "limpio" gracias a un fuerte desarme de posiciones contra el peso chileno, facilitando el diseño de nuevas estrategias en distintos sentidos. Esto dejó al precio del dólar expuesto a un rebote, en caso de que el panorama del cobre se debilite.

Así la divisa se ha venido recuperando desde sus mínimos de $ 853 vistos el 9 de febrero. El peso salió del podio de divisas emergentes con mejor desempeño acumulado en 2026, al verse desplazado hacia el quinto lugar. En retorno total, que incluye los intereses de los depósitos, se encuentra en el séptimo lugar.