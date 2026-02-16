Dólar abre plano en medio de feriado estadounidense y Año Nuevo Lunar en China

Más allá de la puja por hacer que el dólar global recupere algo de su estatus de refugio, los traders especulativos siguieron profundizando su apuesta contra el billete verde al cierre del martes, llevándola a nuevos mínimos desde mediados de 2025 en un compilado de contratos de las bolsas mercantiles estadounidenses.

El dólar empezó sin grandes cambios la segunda mitad de febrero, en una jornada de lunes que se espera sea más tranquila de lo habitual, pues los estadounidenses y sobre todo los chinos están en modo festivo.

La paridad local cotizaba estable a $ 862,9 en los primeros negocios, después de cerrar la semana pasada al alza, en medio de un cierto repunte de la demanda internacional por dólares, según los datos de Bloomberg.

El dollar index -un indicador del dólar global- avanzaba 0,1% para alcanzar los 97 puntos, sin referencias del mercado estadounidense, que permanecerá cerrado este lunes por el Día de los Presidentes.

Y los precios del cobre pasaron por una jornada asiática de bajo dinamismo, tomando en cuenta que China está ad portas de 15 días festivos por el Año Nuevo Lunar, oficialmente a partir mañana martes.

Diego Barnuevo, analista de mercados de Ebury, recordó que "la semana pasada llegaron dos noticias positivas sobre la economía estadounidense", por un informe laboral que sorprendió al alza y precios al consumidor un poco más suaves de lo previsto.



"La atención se centra ahora en las audiencias de confirmación del nominado a presidir la Reserva Federal, Kevin Warsh, para evaluar su posible influencia en el equilibrio interno de la institución. Mantenemos la cautela ante los riesgos de erosión institucional y de presiones políticas para recortar tipos de interés, por lo que conservamos una visión bajista sobre el dólar a largo plazo", apuntó.