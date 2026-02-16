Dólar abre plano en medio de feriado estadounidense y Año Nuevo Lunar en China
Más allá de la puja por hacer que el dólar global recupere algo de su estatus de refugio, los traders especulativos siguieron profundizando su apuesta contra el billete verde al cierre del martes, llevándola a nuevos mínimos desde mediados de 2025 en un compilado de contratos de las bolsas mercantiles estadounidenses.
Noticias destacadas
El dólar empezó sin grandes cambios la segunda mitad de febrero, en una jornada de lunes que se espera sea más tranquila de lo habitual, pues los estadounidenses y sobre todo los chinos están en modo festivo.
La paridad local cotizaba estable a $ 862,9 en los primeros negocios, después de cerrar la semana pasada al alza, en medio de un cierto repunte de la demanda internacional por dólares, según los datos de Bloomberg.
El dollar index -un indicador del dólar global- avanzaba 0,1% para alcanzar los 97 puntos, sin referencias del mercado estadounidense, que permanecerá cerrado este lunes por el Día de los Presidentes.
Y los precios del cobre pasaron por una jornada asiática de bajo dinamismo, tomando en cuenta que China está ad portas de 15 días festivos por el Año Nuevo Lunar, oficialmente a partir mañana martes.
Más allá de la puja por hacer que el dólar global recupere algo de su estatus de refugio, los traders especulativos siguieron profundizando su apuesta contra el billete verde al cierre del martes, llevándola a nuevos mínimos desde mediados de 2025, según un compilado de los principales tipos de cambio listados en las bolsas mercantiles estadounidenses.
Diego Barnuevo, analista de mercados de Ebury, recordó que "la semana pasada llegaron dos noticias positivas sobre la economía estadounidense", por un informe laboral que sorprendió al alza y precios al consumidor un poco más suaves de lo previsto.
"La atención se centra ahora en las audiencias de confirmación del nominado a presidir la Reserva Federal, Kevin Warsh, para evaluar su posible influencia en el equilibrio interno de la institución. Mantenemos la cautela ante los riesgos de erosión institucional y de presiones políticas para recortar tipos de interés, por lo que conservamos una visión bajista sobre el dólar a largo plazo", apuntó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Los planes de Robomotic, la empresa que diseña y fabrica drones en Chile, para aumentar su portafolio
La firma diseña, desarrolla y fabrica aeronaves no tripuladas y soluciones robóticas para minería, agricultura y aplicaciones en seguridad. Este año busca ampliar la capacidad de sus drones y llegar a nuevas industrias.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete