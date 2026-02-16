El detalle de la OPA que lanzó el nuevo controlador de Empresas Iansa por Campos Chilenos

Una vez concluida la operación, se iniciará un proceso de revisión estratégica que podría incluir ajustes en el negocio, cambios en el gobierno corporativo y eventuales desinversiones.

Los primeros movimientos de la estadounidense Hartree Partners -firma ligada a la gestora global de activos alternativos Oaktree Capital- al mando de Empresas Iansa comienzan a materializarse.

En un hecho esencial enviado el 11 de febrero a la Bolsa de Santiago, el nuevo controlador de la azucarera chilena detalló los términos de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzó por hasta el 100% de las acciones de Campos Chilenos, sociedad anónima abierta que es accionista relevante de Iansa (42,74%) y pieza clave en su estructura de control.

Esto se da luego de que, a mediados de 2025, la británica ED&F Man acordara vender sus sociedades de inversión en Chile -a través de las cuales controlaba Empresas Iansa y el 93,37% de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos- a Hartree Partners.

La operación bursátil, que finaliza el 3 de marzo, activó la obligación de extender una oferta por el porcentaje restante (6,63%) de Campos Chilenos que está en manos de minoritarios, a objeto de alcanzar la totalidad de papeles de la compañía.

La OPA fue presentada por IANSA Acquisition, un vehículo que se constituyó en noviembre de 2025, controlado por Hartree Partners.

Los plazos

Según el documento, el precio ofrecido a los accionistas asciende a US$ 0,06989 por acción, monto que se pagará en dinero efectivo, en dólares o en pesos, a elección de cada accionista.

De alcanzarse la totalidad de los títulos en circulación, el desembolso podría llegar a una suma cercana a US$ 65 millones.

La oferta contempla la adquisición de hasta el 100% de las acciones emitidas por Campos Chilenos.

El período de aceptación de la OPA será entre el 2 de febrero y el 3 de marzo de 2026, con una posibilidad de extenderse de ser necesario.

Durante ese plazo, los accionistas podrán concurrir voluntariamente a la oferta, en los términos y condiciones establecidos en el prospecto.

La operación es administrada por BTG Pactual Chile en calidad de agente colocador, mientras que el asesor legal es el estudio de abogados Barros & Errázuriz.

Asimismo, el documento precisó que, aquellos accionistas que no acepten la OPA, podrán continuar transando sus acciones en las bolsas de valores, mientras estas permanezcan inscritas.

No obstante, advirtió que el precio de mercado podría verse influido por el anuncio público de la oferta y por el desarrollo del propio proceso.

La etapa post OPA

En paralelo, Hartree Partners informó que, una vez concluida la OPA, el ofertante tiene la intención de iniciar un proceso de revisión estratégica de las distintas unidades operativas de la sociedad.

De acuerdo con el documento, los resultados de ese análisis podrían incluir ajustes en la estrategia del negocio, modificaciones en la estructura de capital y en el gobierno corporativo, así como eventuales desinversiones, liquidaciones o desvalorizaciones de unidades.