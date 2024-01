EuroAmerica vende su edificio corporativo a gestora de activos australiana y se traslada a Nueva Costanera

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una mudanza de casa y de comuna vivirá en los próximos meses EuroAmerica, entidad financiera de la familia Davis que dejará en septiembre su histórico edificio ubicado en avenida Apoquindo 3885, en Las Condes. Sus nuevas oficinas estarán en Nueva Costanera 3445, Vitacura.

Según pudo corroborar DF, recientemente, EuroAmerica vendió el 52,9% que tenía en la propiedad del edificio “Alcántara-Apoquindo” (el 47,1% restante pertenece al fondo Renta Comercial de BTG Pactual) a la gestora de activos australiana Macquarie Asset Management.

La operación incluye los pisos 22, 21, 12 y la planta baja que tenía EuroAmerica por un total de UF 1.200.000, equivalentes a unos US$ 49 millones.

Aunque la transacción no está 100% cerrada -ya que para que se materialice se deben cumplir una serie de condiciones contractuales- lo cierto es que de no ocurrir un imprevisto, Macquarie será el dueño del 52,9% del mencionado edificio, apoyado por inversionistas alemanes a través de un fondo de inversión.

El gigante australiano

Durante los últimos años, Macquarie ha realizado inversiones por cerca de US$ 700 millones en la región, exceptuando Brasil, principalmente en edificios e infraestructura.

En abril de 2022, la australiana selló la compra de tres edificios de oficinas de alta gama en el sector oriente de Santiago. El vendedor fue el fondo internacional CS Real Estate, ligado al banco suizo Credit Suisse.

Las futuras oficinas de EuroAmerica ubicadas en Nueva Costanera 3445. Foto: Julio Castro

La operación de compra venta consideró la torre Ombú, de avenida Andrés Bello 2115; y los edificios ubicados en Apoquindo 5400 y Magdalena 181, casi esquina con Isidora Goyenechea. Las propiedades sumaron 32.608 m2 de oficinas, 927 m2 de área comercial y 984 estacionamientos.

También es dueño de varios edificios de oficinas, entre los que se cuentan la Torre B del Parque Titanium, Territoria El Bosque y dos inmuebles en Ciudad Empresarial.

Pero no solo está interesado en el sector inmobiliario. A mediados de marzo pasado, GTD informó al mercado que se encontraba en negociaciones con Macquarie para la venta del 49% de su segmento de data centers en Chile, Perú y Colombia.

Sin embargo, en junio, el directorio de la compañía de telecomunicaciones decidió no perseverar en la transacción con los australianos.

No fue su único intento para entrar al sector. En 2022, estuvo en carrera por cuatro data centers y la infraestructura de fibra óptica de Entel, ofreciendo una cifra cercana a US$ 800 millones, reveló DF, negocio que finalmente no prosperó.

Foco en rentas vitalicias y SIS

De acuerdo a fuentes vinculadas a EuroAmerica, el cambio de domicilio no implicará grandes modificaciones en la planificación estratégica de la entidad y tampoco generará problemas con el espacio que ocuparán sus trabajadores, ya que los metros cuadrados del edificio de Apoquindo serán los mismos a utilizar en las nuevas dependencias de Nueva Costanera.

El actual foco de la firma son las rentas vitalicias y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) a través de EuroAmerica Seguros de Vida.

De acuerdo a la clasificadora de riesgos Humphreys, al cierre del primer semestre de 2023, el primaje de la aseguradora alcanzó los $ 55.815 millones, lo que implicó un incremento de 0,6% respecto al mismo período de 2022.

A la misma fecha, la aseguradora presentó un resultado de$ 5.754 millones, cifra superior a lo observado en el mismo período de 2022, donde obtuvieron pérdidas por $ 4.447 millones.

Previo a la pandemia y estallido social EuroAmerica efectuó un proceso de desinversión y salió de algunos negocios no estratégicos para la firma.

Así, en 2018 vendió a Zurich sus áreas de seguros individuales, colectivos y la Administradora General de Fondos (AGF), en más de US$ 150 millones. Un año más tarde, el factoring de capitales extranjeros Latam Trade Capital adquirió las divisiones de Servicios Financieros y de la Corredora de Bolsa de Productos de EuroAmerica.