MBI recorta precio objetivo de CMPC, pero calcula potencial alcista de 50% y mantiene recomendación de "sobreponderar"

MBI Corredores de Bolsa redujo su estimación de valor justo para Empresas CMPC, pero no está abandonando una recomendación positiva, y de hecho estima un alto potencial de retorno por la expectativa de ver mejoras en los precios de la celulosa.

La intermediaria recortó el precio objetivo de CMPC, desde $ 2.417 a $ 2.077 por acción, según un informe publicado este lunes, lo que de todas formas significa un potencial alcista de más de 50% desde sus precios actuales, y viene en línea con una recomendación que continúa en "sobreponderar".

El ajuste a la baja en la estimación responde a fenómenos que han afectado negativamente a la papelera del grupo Matte en todas sus principales líneas de negocio:

Resultados débiles en celulosa , por demanda que no ha mostrado un dinamismo sostenido y, por otro lado, un exceso de oferta en el mercado chino . El Ebitda ajustado del segmento celulosa cayó 26% a US$ 727 millones en 2025.

, especialmente para Softys en sus operaciones de Argentina y Brasil, y en Brasil y México. El margen Ebitda de Softys pasó de 15% a 11% de un año a otro, aunque el cuarto trimestre sorprendió positivamente. Caída de los resultados de biopackaging, el segmento más pequeño del grupo, en línea con la persistente debilidad del sector construcción.

Los desafíos de la industria hicieron que CMPC terminara el año pasado como la acción con peor desempeño del S&P IPSA, al retroceder 8,4%. Y si bien recientemente el papel ha visto un cierto repunte, esto lo deja recién en sus niveles promedio del último quinquenio.

¿Luz al final del túnel?

Para MBI, los débiles resultados de 2025 no representan la "velocidad crucero" de CMPC, considerando que el precio actual de la celulosa -en especial de la fibra corta, que es muy relevante para el holding- se mantiene en niveles históricamente bajos.

Sus proyecciones son optimistas: el Ebitda ajustado crecería 16% a US$ 1.316 millones al cierre de año, y en 2027 subiría 17% adicional a US$ 1.540 millones, gracias a esta mejora en los precios de la celulosa, junto con un repunte en los márgenes de Softys. Todo esto derivaría en utilidades de US$ 281 millones este año y US$ 459 millones el próximo.

"Varias empresas del sector han anunciado alzas de precios, tendencia que podría verse reforzada por la decisión de la autoridad indonesia de revocar ciertos permisos de plantación forestal, lo que eventualmente introduciría restricciones por el lado de la oferta", sostuvo.

De hecho, la corredora reiteró su postura de que "los actuales precios de la celulosa no son sostenibles en el largo plazo, dado el retorno sobre patrimonio requerido para justificar nuevas inversiones en la industria".

"En nuestro escenario base, proyectamos que el precio de la fibra corta converja hacia US$ 600 por tonelada en el largo plazo, manteniendo un spread cercano a US$ 100 por debajo de la fibra larga". El precio promedio realizado de exportación de fibra corta fue de US$ 529 en el cuarto trimestre, según el análisis razonado de CMPC.

A propósito del megaproyecto Natureza en Brasil, MBI indicó que probablemente a mediados de este año se verá una definición por parte de CMPC respecto de si este se concreta o no.

"En caso de concretarse, la empresa analizaría distintas alternativas de financiamiento con el objetivo de preservar el grado de inversión y minimizar eventuales requerimientos de capital. En esa línea, ha manifestado apertura a enajenar activos no estratégicos, incluidos bosques que recientemente experimentaron ajustes relevantes en su valorización contable", comentó.