No es solo Huachipato: las filiales y proyectos de CAP que observa el mercado financiero

Durante la sesión de este miércoles, la acción de CAP volvía a marcar números rojos en la Bolsa de Santiago. El papel de la compañía minera y acerera caían 2,16% a $ 6.990 por título, acumulando un retroceso de casi 3% en 2024.

Si bien esta acción terminó 2023 con un alza de 9%, el papel ya alcanzó su precio mínimo el 26 de diciembre. Mientras que las recientes noticias de sus divisiones y los proyectos a mediano plazo abren el debate en el mercado financiero, presionando su desempeño en el mercado.

Así, además de la situación financiera de la siderúrgica de Huachipato -que al tercer trimestre reportó un saldo rojo de US$ 331 millones-, las miradas del mercado se posan en Cintac y los planes de expansión del brazo minero de CAP con proyectos como El Tofo y Alcaparra los que llaman la atención de los analistas.

Manufacturas de acero

“CAP tiene un problema grande con algunas de sus divisiones, no es solo Huachipato la que pierde dinero”, advirtió el gerente de renta variable de LarrainVial Asset Management, Sebastián Ramírez.

El ejecutivo precisó que “han tenido problemas importantes en el negocio de manufacturas de acero, principalmente con Cintac en Chile y Perú”.

Cintac forma parte del segmento Soluciones en Acero de CAP, y al tercer trimestre reportó una pérdida neta por US$ 12,6 millones, aumentando un 35% a lo registrado en septiembre de 2022, cuando perdió US$ 9,3 millones.

Según CAP, el desempeño de Cintac en Chile y Perú se debe principalmente al "contexto económico y a importantes niveles de incertidumbre que han impactado a los sectores de construcción e infraestructura”, explicó en sus estados financieros.

Los resultados también impactaron a la acción que se transa en bolsa, donde los papeles de Cintac cayeron un 23% durante 2023.

“Son activos más bien difíciles de gestionar con ambientes competitivos bien complejos”, apuntó Ramírez.

Además de los resultados, el viernes 5 de enero de 2024, la filial informó al mercado que efectuará una junta extraordinaria de accionistas para aprobar un aumento de capital por hasta US$ 80 millones. Tras el anuncio, la acción de Cintac ha retrocedido un 10,2% a $ 85 por papel.

De acuerdo a la presentación de Cintac sobre los fundamentos del aumento de capital, indicaron que los recursos se utilizarán principalmente para impulsar la implementación de la nueva estrategia de la sociedad (50%) y para el fortalecer su estructura de capital (50%).

"La compañía ha realizado cambios fundamentales en su estructura, y ya ha capturado valor y sinergias importantes durante 2023 que le han permitido iniciar un proceso de recuperación que materializará la estrategia de la compañía para los próximos años", sostiene Cintac en el documento.

Los proyectos mineros

“Si bien es relevante monitorear la evolución de Cintac, en términos holísticos el mayor valor del grupo CAP continuará proviniendo de sus operaciones mineras”, a través de la Compañía Minera del Pacífico (CMP) y sus filiales, afirmó el analista de commodities y forestales en Bci Corredores de Bolsa, José Ignacio Pérez.

CMP es la división que entregó mayores utilidades al grupo y al cierre del tercer trimestre de 2023, anotó ganancias por US$ 214,5 millones.

Pero sus planes de crecimiento en el mediano plazo preocupan a Ramírez, quien aseguró que CAP busca aumentar en más de 50% su producción con importantes proyectos mineros como El Tofo, en la Región de Coquimbo, y Alcaparra, en Atacama.

“Esos dos proyectos están poco interiorizados por el mercado y pueden significar inversiones de más de US$ 2.000 millones, una suma enorme para una empresa pequeña como CAP”, alertó.

Si bien dichos proyectos podrían transformar a CAP en una compañía media de hierro, “el camino a llegar allá es un riesgo que a nosotros no nos gustaría correr”, añadió.

Sin embargo, otros ven el proyecto con mejores ojos. Pérez apuntó que “nos parecen muy buenos proyectos, toda vez que permitirían a la compañía incrementar su capacidad de producción anual y mejorar la calidad de su portafolio de productos, relevando aquellos de alta pureza (la meta es producir pellet feed cuya ley sea de 68% Fe), en línea con los objetivos de descarbonización a nivel global y el plan estratégico del grupo CAP hacia 2030”.

Proyecciones

Desde Bci Corredores de Bolsa proyectaron que el grupo CAP en 2024 tendrá un mejor año que 2023 en términos operacionales.

“Preliminarmente, prevemos ingresos consolidados en torno a US$ 3.100 millones, un Ebitda consolidado cercano a US$ 840 millones y ganancias consolidadas para los controladores de cerca de US$ 140 millones. Todos estos resultados explicados principalmente por un mejor desempeño de CMP, cuyo precio realizado del hierro promediaría los US$ 115 por tonelada durante 2024, con un costo de producción de US$ 48 por tonelada”, detalló Pérez.

“Por otro lado, el reconocimiento del ahorro que generaría el plan de reducción de costos de la filial Huachipato, que incidiría positivamente sobre el margen operacional del grupo y la generación de utilidad”, agregó el analista.

Esto, mientras aún mantienen el precio objetivo de la acción de CAP para 2024 “en revisión”.