Por qué el holding de Warren Buffett no para de acumular efectivo: ya son más de US$ 380 mil millones al tercer trimestre

Berkshire Hathaway no sólo está con niveles récord de liquidez, sino que además vendió US$ 6.100 millones en acciones durante el período. Pese a su creciente reserva de efectivo, los ingresos por inversiones cayeron 13%, hasta US$ 3.200 millones.

La pila de efectivo de Berkshire Hathaway aumentó a US$ 381.700 millones en el tercer trimestre, un nuevo máximo histórico, mientras que las ganancias operativas del conglomerado dirigido por el legendario inversionista Warren Buffett se dispararon 34%.

El resultado operacional alcanzó US$ 13.500 millones, impulsado principalmente por un triplicamiento de las utilidades de sus operaciones de seguros, gracias a un período con una actividad de desastres naturales inusualmente baja, según los documentos presentados el sábado.

A comienzos de este año, Buffett pareció retomar su apetito por adquisiciones con la compra de una participación de US$ 1.600 millones en UnitedHealth Group y un acuerdo de US$ 9.700 millones para adquirir OxyChem el mes pasado. Sin embargo, el multimillonario volvió a mostrarse prudente durante el tercer trimestre, ya que Berkshire vendió US$ 6.100 millones en acciones durante el período.

"En los ojos de Buffett, no hay muchas oportunidades ahora mismo", comentó Jim Shanahan, analista de Edward Jones.

Pese a su creciente reserva de efectivo, los ingresos por inversiones de Berkshire cayeron 13%, hasta US$ 3.200 millones, debido a tasas de interés de corto plazo más bajas.

Potencia aseguradora

Las divisiones de seguros primarios y reaseguros de la compañía registraron ganancias operativas antes de impuestos, revirtiendo las pérdidas del mismo trimestre del año pasado.

No obstante, Geico, la aseguradora de autos del grupo, vio caer sus ganancias operativas antes de impuestos un 13%, debido a un leve aumento en los siniestros y a un incremento del 40% en los costos de suscripción, atribuibles a "mayores gastos relacionados con la adquisición de pólizas".

"Eso probablemente se deba en gran parte a la publicidad", explicó Shanahan. "Geico está en todas partes ahora".

Transición de liderazgo

Las ganancias de Berkshire son observadas de cerca porque su diversificado portafolio -que abarca seguros, transporte ferroviario, energía y manufactura- ofrece una radiografía del estado de la economía estadounidense.

Los inversionistas también prestan especial atención mientras la empresa se prepara para una nueva era, con Buffett cediendo el cargo de director ejecutivo a Greg Abel a fin de año.

Las utilidades operativas de BNSF, su unidad ferroviaria, subieron 5%, hasta US$ 1.400 millones, gracias a mayores ingresos por el transporte de productos agrícolas y energéticos, impulsados parcialmente por un leve aumento en las exportaciones de granos. En contraste, el negocio de energía y servicios públicos, que incluye PacifiCorp, MidAmerican y NV Energy, registró una caída del 9%, a US$ 1.500 millones.

Una de las principales debilidades fue Pilot, la cadena de paradas de camiones, que reportó una pérdida de US$ 17 millones en el trimestre, afectada por menores márgenes de combustibles al por mayor y minoristas, además de mayores gastos operativos.

"El negocio de Pilot no está funcionando muy bien", comentó Shanahan. "Será interesante ver qué plan tienen para darle la vuelta".

Según Bloomberg News, Pilot evalúa vender su negocio de gestión de agua para enfocarse en sus operaciones principales.

Sin recompras

Por quinto trimestre consecutivo, Berkshire decidió no recomprar sus propias acciones, que han caído casi 12% desde que Buffett anunció en mayo su próxima salida.

"Eso envía un mensaje muy potente a los accionistas", afirmó Cathy Seifert, analista de CFRA Research: “Si ellos no compran sus propias acciones, ¿por qué deberías hacerlo tú?”

A pesar del fuerte crecimiento de las ganancias, el débil incremento de los ingresos durante el período no ayudará al ánimo de los inversionistas, advirtió Seifert.

“Me cuesta encontrar un catalizador para que la acción suba”, concluyó.