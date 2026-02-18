Siete claves de la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro que finaliza mañana y con la busca consolidar el control de la sociedad

Mañana a las 17:30 horas vence la Oferta Pública de Adquisición lanzada por el presidente de la sociedad concesionaria de Colo-Colo.

La Oferta Pública de Adquisición que realizó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, está por concluir. A menos de 24 horas para que se conozca si logró materializarse o no, estas son las siete claves para entender la OPA con la que Mosa quiere sellar su control sobre la sociedad concesionaria que gestiona el club Colo-Colo y que ha enfrentado la oposición de otros accionistas.

La oferta



A través de la sociedad de inversiones Panitao Limitada, el 20 de enero recién pasado Mosa informó el inicio de una OPA para adquirir hasta 30 millones de acciones Serie B de ByN, lo que equivale a un 30% del capital. El precio que fijó fue de $ 150 por acción, con un monto máximo de $ 4.500 millones. Vence mañana a las 17:30 horas.

¿Cuanto porcentaje tiene Mosa en Blanco y Negro?

Actualmente, Mosa a través de su sociedad de inversiones cuenta con 36.061.338 acciones en la serie B, equivalente a un 36% de participación en la sociedad. De concretarse la oferta, su porcentaje de propiedad llegaría a un 66%.

¿Cuándo fue la última vez que adquirió acciones?

El 9 de abril del 2021 fue la última vez que Mosa adquirió parte de ByN. A través del mismo fondo de inversiones compró 1.300.000 acciones a un valor de $ 245,8. Desde ese entonces adquirió un 1,6% de la propiedad del Club Deportivo y aumentó su patrimonio dentro de la sociedad en un 36%.

¿Qué pasaría si se concreta?

De concretarse la OPA, Mosa consolidará con holgura una posición como el mayor accionista de la sociedad anónima. A su vez, tendría prácticamente el control total de la toma de decisiones estratégicas y financieras del Club Deportivo Colo-Colo.

¿Qué pasa si no se declara exitosa?

De no terminar exitosa la OPA, Mosa seguirá manteniendo su 36% del paquete de acciones en la concesionaria.

El Bloque Vial no quiere vender

Diversos directivos del bloque opositor al de Mosa -ligados al accionista Leonidas Vial- han demostrado su disconformidad con el valor de la Oferta Pública, argumentando que es inferior al real valor de la acción. A su vez, enfatizan que no es viable concretar la oferta debido a los polémicos episodios que han envuelto a la concesionaria durante los últimos años: una demanda de DG Medios y el rechazo en tres oportunidades de los estados financieros en 2024.

¿A cuánto está el valor de la acción?

En la apertura de las negociaciones de este miércoles en la Bolsa de Santiago, el valor de la acción de Blanco y Negro S.A. es de $ 150,01, es decir básicamente en línea con el precio ofertado por Mosa, debido al ajuste en su valor tras lanzada la OPA.