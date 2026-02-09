Dos directores de Blanco y Negro del bloque de Leonidas Vial no ven conveniente aceptar la OPA de Aníbal Mosa

A diez días que termine la Oferta Pública de Adquisición realizada por el actual presidente de ByN, Aníbal Mosa, para consolidar su control de la sociedad con un 30% adicional de la propiedad, dos miembros del directorio del bloque de Leonidas Vial comunicaron a la Comisión para el Mercado Financiero que “no es conveniente aceptar la Oferta, debido a que la Sociedad se encuentra afectada por contingencias relevantes”.

Luego que la entidad les notificó a Alfredo Stöhwing y a Diego González que debían cambiar sus informes sobre la OPA debido a que eran similares, la tarde del pasado viernes notificaron las posturas que tomarán respecto a la oferta de Mosa sobre las acciones de la sociedad, de la que actualmente tiene poco más de 36%.

En primer lugar, Stöhwing -quien fue presidente de la concesionaria desde 2022 a 2024- ratificó su postura emitida en la CMF el 26 de enero de no aceptar la oferta. Esto ya que argumenta el hecho de que no se hayan aprobado los Estados Financieros del 2024 en tres oportunidades, ya que a su parecer “la no aprobación reiterada de los Estados Financieros tensiona el estándar de confianza que el mercado exige respecto de una sociedad anónima abierta”.

Además, expuso una denuncia formal pendiente realizada por miembros de ByN ante la CMF debido a la suscripción de contratos entre la sociedad y la empresa DG Medios. Argumentando que “ una denuncia en tramitación eleva el riesgo de eventuales medidas o exigencias de información complementaria, lo que típicamente afecta expectativas de precio, percepción reputacional y nivel de incertidumbre”.

Mientras, Diego González expuso los mismos dos puntos que planteó Stöhwing en su comunicado a la CMF. Sumó el hecho de que el valor del precio que fijó Aníbal Mosa -de $150 por acción- es, a su criterio, “el riesgo de desinvertir a un valor incierto es, en mi opinión, considerablemente alto”.

La OPA de Aníbal Mosa cierra el 19 de febrero a las 17:30 horas.