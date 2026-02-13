Small caps toman protagonismo en la bolsa, con constructoras y salmoneras liderando el segmento

El sector de menor capitalización supera a los principales índices bursátiles locales en el inicio de 2026, respaldado en mejores perspectivas de utilidades y valorizaciones aún atractivas.

El IPSA ha exhibido un comportamiento mixto en lo que va de 2026, alternando jornadas en que alcanza máximos históricos con otras marcadas por fuertes correcciones, gatilladas por factores puntuales que han impactado en algunas de las compañías que integran el índice.

Entre estos, la sexta venta secundaria de acciones de Latam, las caídas en los precios del litio y la venta de Telefónica Chile -que afectó el desempeño bursátil de Entel-, figuran como algunos de los episodios que han dado inicio a la trayectoria anual del selectivo.

Con todo, el IPSA sube 3,92% en lo que va del año, mientras que el IGPA, que mide al segmento de pequeña y mediana capitalización, avanza 3,95%.

Sin embargo, esta performance ha sido ampliamente superada por los fondos de inversión accionarios small caps, que en algunos casos superan una rentabilidad de 10% en el mismo período.

De acuerdo con información del comparador de fondos de DVA Tools, en el segmento de papeles de baja capitalización bursátil, al cierre de esta edición, lideraba el fondo “Small and Mid Cap” de Falcom, con un avance de 10,30%, seguido por el fondo “Pionero” de Moneda, con 10%, y “Bci Small Cap”, que acumula un alza anual de 9,66%.

Para las small caps, “vemos retornos por sobre los esperados en las empresas IPSA de la mano de un mayor crecimiento del sector en los próximos 24 meses y unas valorizaciones” aún con descuento, dijo a DF el gerente de acciones chilenas de LarrainVial Asset Management, Sebastián Ramírez.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Construcción

Si bien las proyecciones son positivas para toda la industria de pequeña capitalización, hay dos sectores que se llevarán el protagonismo en 2026: construcción e inmobiliario y salmones.

“Para este año esperamos una recuperación relevante de resultados en el segmento small cap, impulsada principalmente por una franca mejora en el sector inmobiliario”, planteó el portfolio manager de renta variable y socio de Toesca Asset Management, Rodrigo Rojas.

El avance del sector se explica porque en los últimos meses se han evidenciado señales de recuperación tras años de crisis.

En este rubro, los papeles de Ingevec lideran el alza en bolsa de la industria con avance de 15,66%, seguidos por Besalco, que sube 15,54% en bolsa, y Salfacorp, que registra un incremento de 15,37%.

A juicio del co-portfolio manager small cap Chile de Vinci Compass, Diego Guzmán, el segmento se verá beneficiado por una mayor inversión minera que requiere infraestructura y por una reactivación de la actividad durante los próximos años.

Salmones

En tanto, el sector salmonero también asoma como uno de los predilectos para el año en curso.

En 2025 registró excelentes rentabilidades, impulsadas por un aumento en la producción y también por consolidarse como el segundo producto más exportado en Chile, luego del cobre.

La industria “tiene buenas perspectivas de oferta y demanda, lo cual debiese impactar positivamente el precio del salmón e impulsar las utilidades de las compañías”, dijo Guzmán.

La empresa pionera en acuicultura Multiexport lidera el avance en la plaza bursátil, con 17,64% mientras que Salmones Camanchaca sube 9,24% y Blumar acumula un avance de 8,06%.

Con todo, Rojas, de Toesca, sostuvo que “en general, tenemos una expectativa de buen desempeño para la mayoría de los sectores que componen el segmento small cap”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Exposición a la economía local

Los analistas consultados por DF coinciden en que uno de los principales factores que respaldan el buen desempeño de este tipo de compañías en la bolsa es su exposición a la economía local, lo cual, en un contexto de giro político en La Moneda, llevaría a destrabar proyectos e incentivar inversiones.

“Están mucho más expuestas a la demanda doméstica que las large caps (acciones del IPSA) y, debido a esto, la mejora de condiciones de Chile impacta de sobremanera en su mejor desempeño futuro”, explicó Ramírez.

En tanto, Guzmán, de Vinci Compass, complementó que para los inversionistas este segmento de empresas entrega diversificación y mayores retornos a largo plazo.

Según Toesca, y dado el rezago acumulado tanto por una recuperación más lenta de utilidades como por un castigo en valorizaciones tras la salida de flujos en años previos, las small caps tendrían un potencial de alza que podría duplicar al del IPSA.

“Estimamos retornos potenciales superiores al 20%, respaldados por una expansión de utilidades esperada por sobre el 30% en 2026, en contraste con un crecimiento cercano al 10% que proyecta el mercado para las compañías del IPSA”, concluyó Rojas.