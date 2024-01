Transacciones de los nuevos ETF del bitcoin spot ya superan los US$ 3 mil millones en un debut histórico

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los primeros Fondos Transados en Bolsa (ETF, sigla en inglés) estadounidenses que cotizan directamente en bitcoin al contado tuvieron un buen comienzo, con miles de millones de dólares cambiando de manos en un primer día de negociación histórico para estos esperados vehículos de inversión.

Más de US$ 3.500 millones en acciones se habían negociado hasta las 13:00 horas en Nueva York entre los 11 ETF autorizados el miércoles por el regulador de EEUU. El Grayscale Bitcoin Trust, convertido en ETF, ha registrado un volumen de US$ 1.700 millones, según datos recopilados por Bloomberg. Mientras tanto, el iShares Bitcoin Trust-IBIT- de BlackRock ha visto cambiar de manos más de US$ 880 millones.

"Se trata de un acontecimiento sin precedentes", afirma Athanasios Psarofagis, analista de ETF de Bloomberg Intelligence. "No había duda de que la demanda sería fuerte para estos ETF, pero las cifras en todos los ámbitos son impresionantes".

Difícil comparación

Aun así, es difícil comparar la actividad del jueves con la de cualquier otro día en la historia de los ETF. Normalmente, sólo un fondo que sigue una nueva clase de activos comienza a cotizar en un solo día. No tiene precedentes que más de 10 fondos casi idénticos comiencen a cotizar a la vez. Pero incluso al centrarse en un solo ETF se aprecia la magnitud de la negociación.

En solo tres horas, Grayscale Bitcoin Trust se ha convertido en el tercer ETF más negociado de la historia, aunque en realidad, el producto existía en su estructura fiduciaria desde 2013, y tenía una ventaja de casi US$ 27 mil millones en tamaño de activos.

El volumen de negociación no indica compra o venta o entradas de inversionistas. Debido a la forma en que los fondos liquidan las operaciones, los flujos netos de entrada o salida de los productos probablemente no se conocerán hasta al menos el viernes.

Cuando el primer fondo de futuros del bitcoin comenzó a cotizar en 2021, registró un volumen de negocio de casi US$ 1.000 millones durante todo el primer día. En su debut, fue el segundo fondo más negociado registrado.

Psarofagis advirtió que gran parte de la demanda puede provenir del llamado dinero "semilla", que los emisores del fondo han conseguido de antemano. Los indicios de una demanda más orgánica, como la de los inversionistas retail o los asesores financieros, pueden aparecer más adelante, a medida que más agentes de bolsa incluyan los fondos en sus plataformas.