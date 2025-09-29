CMF revisa plazos de implementación del Sistema de Finanzas Abiertas

Una presentación sobre el estado de avance del Sistema de Finanzas Abiertas hizo este lunes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Comisión de Hacienda del Senado.

En la sesión, BancoEstado expuso su preocupación por la gradualidad de la normativa, establecida en seis meses luego de la entrada en vigencia de la norma. Sin embargo, distintos actores han señalado que es un plazo acotado si se compara con la experiencia extranjera.

Frente a las preocupaciones, la presidenta de la CMF, Solange Berstein, afirmó que “justamente el tema del plazo es algo que estamos revisando y que en las próximas semanas vamos a estar tomando una decisión respecto a estos”, junto al consejo del regulador.