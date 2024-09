Goldman Sachs abandona posición alcista y reduce en un tercio su proyección del precio del cobre para 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Goldman Sachs Group Inc. abandonó una posición alcista a largo plazo sobre el cobre y recortó su pronóstico de precios para 2025 en casi US$ 5.000 la tonelada, citando la contracción de la demanda en China.

El banco ha sido uno de los mayores defensores del metal industrial, pero la recuperación económica cada vez más decepcionante en China retrasará un repunte esperado, dijeron analistas como Samantha Dart y Daan Struyven en una nota enviada por correo electrónico. Ahora esperan que los precios promedien US$ 10.100 la tonelada el próximo año -esto es US$ 4,58 por libra-, en comparación con un objetivo anterior de US$ 15.000 la tonelada o US$ 6,8 por libra defendido por los exanalistas Jeffrey Currie y Nicholas Snowdon.

El cobre subió a nuevos máximos en torno a los U$5 por libra en mayo a medida que se acumulaban los fondos. En ese momento, Currie -quien se unió a Carlyle Group Inc. el año pasado como director de estrategia- describió el metal como el mejor comercio que había visto jamás. Pero desde entonces los precios han caído alrededor de un 18%, mientras los inventarios se disparan y un inusual aumento en las exportaciones de China envía alarmas sobre el consumo en el principal consumidor del mundo.

"Una demanda de materias primas de China más débil de lo esperado, así como los riesgos a la baja para las perspectivas económicas futuras de China, nos llevan a una visión táctica más selectiva y menos constructiva de las materias primas", dijo el banco.

Si bien los analistas están cerrando su recomendación alcista de larga data muy por debajo del objetivo anterior, los clientes podrían haber ganado un 41% con la operación, dijeron. Es probable que el banco vuelva a abrir la posición en una fecha posterior, ya que todavía considera que el mercado se encamina hacia un pronunciado déficit de oferta.

La reversión de Goldman se produce cuando la persistente desaceleración inmobiliaria de China y los crecientes obstáculos para sus sectores manufacturero y exportador hacen que el objetivo de Beijing de un crecimiento económico anual del 5% sea cada vez más difícil de alcanzar. La aparente demanda de cobre de China comenzó a contraerse en marzo, y un posterior aumento en los inventarios significa que el país ahora está mucho más lejos del escenario de "desabastecimiento" que sustentaba los pronósticos anteriores del banco, dijo Goldman.

El banco también rebajó su predicción del precio del aluminio para 2025 a US$ 2.540 la tonelada desde US$ 2.850. Mantuvo opiniones bajistas sobre el mineral de hierro y el níquel y dijo que el oro era su cobertura preferida a corto plazo contra los riesgos geopolíticos y financieros.

El oro se destaca como "el producto básico en el que tenemos mayor confianza en el crecimiento a corto plazo", dijo Goldman. Mantuvo su objetivo de US$ 2.700 la onza para principios de 2025. El metal precioso se verá impulsado por mayores flujos de los actores del dinero administrado en Occidente mientras la Reserva Federal se prepara para recortar las tasas. La actual demanda voraz de los bancos centrales también seguirá aportando apoyo.

El cobre cotizaba con una caída del 1,2% a US$ 4,11 por libra en la Bolsa de Metales de Londres a las 10:26 a.m. hora local. Otros metales industriales se mantuvieron estables o a la baja, mientras que el oro se mantuvo estable en alrededor de US$ 2.500 la onza.