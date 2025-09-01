Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

Fondos de Capital Advisors adquieren Muelles de Penco a familias Schiess y Ardizzoni

Tomaron el 98% de las acciones del activo. El puerto seguirá bajo la gerencia general de Cristián Sallaberry, pero con un nuevo directorio.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Lunes 1 de septiembre de 2025 a las 20:05 hrs.

puertos AGF fondos de inversión infraestructura Cristóbal Muñoz
<p>Fondos de Capital Advisors adquieren Muelles de Penco a familias Schiess y Ardizzoni</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Reconocida cadena de cafeterías de Pucón sumará 24 locales en Chile y evalúa internacionalizar el negocio
2
Economía y Política

Head hunters en picada contra proyecto que elimina tope a indemnización por años de servicio
3
Economía y Política

La querella del SII contra una banda de “emprendedores” que maquinaron para defraudar al Fisco
4
Empresas

PatagonLand reactiva millonario proyecto inmobiliario en Maitencillo con inversión de US$ 40,8 millones
5
Empresas

Embajador chino adelanta que autoridades asiáticas evaluarán impacto de Codelco-SQM “y llegarán a una conclusión prudente y razonable”
6
Mercados

Renta mínima exigida por los bancos para créditos hipotecarios subió 50% en los últimos cinco años
7
Economía y Política

Imacec: actividad económica chilena se desacelera en julio arrastrada por menor producción minera
8
Empresas

Cuatrecasas ficha a Carolina Menichetti como nueva socia para liderar área de M&A Inmobiliario
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete