JPMorgan anticipa que Chile podría beneficiarse de un mayor interés regional por M&A

El atractivo del país recae en que el país concentra insumos críticos para la transición energética, tales como cobre, litio, energía limpia, infraestructura portuaria y capacidad industrial,

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A por su sigla en inglés) en Latinoamérica se encamina hacia 2026 con un tono claramente más optimista.

El punto de partida fue un 2025 que cerró con un crecimiento de 34% en los volúmenes transados frente al año anterior y que abre espacio para un nuevo ciclo de expansión, de acuerdo con el Global Annual M&A Outlook de JPMorgan.

El banco prevé que esta tendencia se mantenga y se profundice durante el próximo año. “La resiliencia de América Latina frente a la incertidumbre global ha sido notable”, afirmó el head de M&A para Latinoamérica del banco, Rafael Muñoz.

De acuerdo con la entidad, para este año el foco estaría puesto en transacciones de mayor escala, impulsadas por el apetito por activos estratégicos, innovación y energía.

“Nuestros clientes siguen priorizando el crecimiento estratégico y creación de valor”, agregó Muñoz.

En este contexto, Chile se perfila como uno de los mercados que podría beneficiarse del mayor interés regional y del retorno gradual de operaciones relevantes.

Una de las tendencias que se mantendría durante el presente año es un mayor dinamismo en las transacciones cross border, es decir, empresas extranjeras adquiriendo activos en otros países.

El informe de JPMorgan subrayó que los próximos cinco años estarán marcados por inversiones de entre US$ 5 y 7 billones (millones de millones), concentradas en inteligencia artificial (IA), data centers y energía, tanto renovable como tradicional. Según la entidad, esta demanda de capital y activos físicos refuerza el atractivo de la región.

La entidad señaló que países como Chile, Brasil, Perú y México concentran algunos de los insumos críticos para esta transición, tales como cobre, litio, energía limpia, infraestructura portuaria y capacidad industrial, lo que los convierte en objetivos naturales para adquisiciones estratégicas.

71 megaoperaciones

El año pasado, el mercado tuvo un desarrollo en medio de acontecimientos históricos, desde el Día de la Liberación -el 2 de abril- hasta un cierre de gobierno en Estados Unidos, producto de profundos cambios políticos. A ello, se sumaron una serie de turbulencias geopolíticas y fuertes inversiones en IA.

Estos hechos llevaron a que 2025 se consolidara como uno de los años más activos de la última década, con transacciones globales que alcanzaron los US$ 5,1 billones (millones de millones), lo que representó un alza de 42% interanual y marca el nivel más alto en dos décadas, solo superado por el récord de 2021, según JPMorgan.

En total, se registraron 71 megaoperaciones -sobre US$ 10.000 millones- las que aportaron US$ 1,5 billones (millones de millones). Solo en el cuarto trimestre se concretaron 23 transacciones por US$ 570.000 millones, el mayor número y volumen trimestral de la historia.

A pesar de que el número total de operaciones cayó 4% en 2025, las transacciones superiores a US$ 250 millones crecieron 13%, lo que, a juicio de la entidad, refleja un mercado cada vez más orientado hacia la escala.

En tanto, las operaciones internacionales aumentaron 49% interanual, con Estados Unidos liderando tanto como principal comprador como principal objetivo.