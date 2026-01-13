JPMorgan anticipa que Chile podría beneficiarse de un mayor interés regional por M&A
El atractivo del país recae en que el país concentra insumos críticos para la transición energética, tales como cobre, litio, energía limpia, infraestructura portuaria y capacidad industrial,
Noticias destacadas
El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A por su sigla en inglés) en Latinoamérica se encamina hacia 2026 con un tono claramente más optimista.
El punto de partida fue un 2025 que cerró con un crecimiento de 34% en los volúmenes transados frente al año anterior y que abre espacio para un nuevo ciclo de expansión, de acuerdo con el Global Annual M&A Outlook de JPMorgan.
El banco prevé que esta tendencia se mantenga y se profundice durante el próximo año. “La resiliencia de América Latina frente a la incertidumbre global ha sido notable”, afirmó el head de M&A para Latinoamérica del banco, Rafael Muñoz.
De acuerdo con la entidad, para este año el foco estaría puesto en transacciones de mayor escala, impulsadas por el apetito por activos estratégicos, innovación y energía.
“Nuestros clientes siguen priorizando el crecimiento estratégico y creación de valor”, agregó Muñoz.
En este contexto, Chile se perfila como uno de los mercados que podría beneficiarse del mayor interés regional y del retorno gradual de operaciones relevantes.
Una de las tendencias que se mantendría durante el presente año es un mayor dinamismo en las transacciones cross border, es decir, empresas extranjeras adquiriendo activos en otros países.
El informe de JPMorgan subrayó que los próximos cinco años estarán marcados por inversiones de entre US$ 5 y 7 billones (millones de millones), concentradas en inteligencia artificial (IA), data centers y energía, tanto renovable como tradicional. Según la entidad, esta demanda de capital y activos físicos refuerza el atractivo de la región.
La entidad señaló que países como Chile, Brasil, Perú y México concentran algunos de los insumos críticos para esta transición, tales como cobre, litio, energía limpia, infraestructura portuaria y capacidad industrial, lo que los convierte en objetivos naturales para adquisiciones estratégicas.
71 megaoperaciones
El año pasado, el mercado tuvo un desarrollo en medio de acontecimientos históricos, desde el Día de la Liberación -el 2 de abril- hasta un cierre de gobierno en Estados Unidos, producto de profundos cambios políticos. A ello, se sumaron una serie de turbulencias geopolíticas y fuertes inversiones en IA.
Estos hechos llevaron a que 2025 se consolidara como uno de los años más activos de la última década, con transacciones globales que alcanzaron los US$ 5,1 billones (millones de millones), lo que representó un alza de 42% interanual y marca el nivel más alto en dos décadas, solo superado por el récord de 2021, según JPMorgan.
En total, se registraron 71 megaoperaciones -sobre US$ 10.000 millones- las que aportaron US$ 1,5 billones (millones de millones). Solo en el cuarto trimestre se concretaron 23 transacciones por US$ 570.000 millones, el mayor número y volumen trimestral de la historia.
A pesar de que el número total de operaciones cayó 4% en 2025, las transacciones superiores a US$ 250 millones crecieron 13%, lo que, a juicio de la entidad, refleja un mercado cada vez más orientado hacia la escala.
En tanto, las operaciones internacionales aumentaron 49% interanual, con Estados Unidos liderando tanto como principal comprador como principal objetivo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Grupo Ergas invertirá US$ 100 millones para ampliar su presencia en Estados Unidos y prepara desembarco en España
Pese al fuerte foco internacional, Gestión Urbana mantiene actividad en Chile, con dos proyectos de reconstrucción en Santiago Centro y la evaluación de otros futuros desarrollos.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete