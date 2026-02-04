Patria cierra 2025 con alza de 16,6% en utilidades y acelera su crecimiento operativo

"Desde nuestra perspectiva, los eventos macro, tanto a nivel global como dentro de la región, favorecen los impulsores de nuestro negocio”, sostuvo la firma en el conference call.

La mayor gestora de fondos de Latinoamérica, Patria Investments, cerró 2025 con un fuerte impulso en sus resultados, apoyada en el aumento de sus ingresos recurrentes y una expansión relevante de sus activos bajo gestión.

La firma reportó utilidades por US$ 85,6 millones en el ejercicio, lo que significa un crecimiento de 16,6% con el 2024. Mientras que solo en el cuarto trimestre ganó US$ 34,5 millones.

Más allá del resultado final, el foco del año estuvo en la solidez de su modelo de negocios. En 2025, la firma alcanzó ganancias por comisiones recurrentes, conocidas como Fee Related Earnings (FRE) -es decir, los ingresos que obtiene por administrar fondos de manera estable- por US$ 202,5 millones, un crecimiento de 19% frente a 2024, cuando esta métrica sumó US$ 170,1 millones.

Este avance también se reflejó en el frente comercial. Durante el año, Patria anotó un récord en levantamiento de capital, al captar US$ 7.700 millones, mientras que los activos generadores de comisiones (FRE AUM) alcanzaron US$ 40.800 millones, un alza de 24% respecto de 2024.

Optimismo en la región

En el conference call Patria Investments entregó una visión constructiva para América Latina en medio de un escenario de volatilidad global. “Desde nuestra perspectiva, los eventos macro, tanto a nivel global como dentro de la región, favorecen los impulsores de nuestro negocio”, señaló la firma, apuntando a la mayor profundización financiera y al aumento de las asignaciones a activos alternativos, junto con una “demanda robusta por inversiones en infraestructura”.

En ese marco, la compañía sostuvo que mercados como Chile continúan mostrando interés por estrategias de largo plazo, particularmente desde inversionistas institucionales.