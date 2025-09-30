Primeras gestiones como liquidadora: Toesca agenda reuniones con aportantes de fondos de Sartor

“En estas reuniones les informaremos con detalle las gestiones realizadas a la fecha, explicaremos la situación de cada uno de los fondos, mostraremos las carteras y activos donde se encuentran invertidos los fondos, y pondremos esta información a disposición de los aportantes”, afirmó la gestora.

Toesca, la nueva liquidadora de los fondos de Sartor AGF, ya dio inicio a las primeras gestiones al mando de los fondos.

Entre el lunes y jueves de la próxima semana, se reunirá con los aportantes de los distintos vehículos que se encuentran en proceso de cierre.

“En estas reuniones les informaremos con detalle las gestiones realizadas a la fecha, explicaremos la situación de cada uno de los fondos, mostraremos las carteras y activos donde se encuentran invertidos los fondos, y pondremos esta información a disposición de los aportantes”, afirmó Toesca en un correo a los aportantes.

Además, “explicaremos las distintas estrategias adoptadas para la cobranza, como también la realidad de caja disponible y los mecanismos de distribución de esta (acorde a lo definido por la CMF)”, añadió la gestora.

Las reuniones serán para los fondos “Sartor Leasing” (lunes), “Proyección” (martes), “Táctico” (miércoles) y “Táctico Internacional” (jueves), desde las 09:00 horas de cada jornada.

“En esta oportunidad hemos optado por seguir un cronograma diferenciado para cada fondo, de manera de abordar e informar con mayor detalle la situación y esquema de cada inversión; lo que permitirá abarcar las distintas preguntas que hemos estado recibiendo”, apuntó Toesca.

En tanto, para “Sartor Capital Efectivo” se realizará una llamada con los aportantes del fondo tras las reuniones ya agendadas.

“Entendemos la importancia de recibir información de manera continua y oportuna, por lo que toda información relativa al proceso de liquidación de los fondos Sartor -entre ellas, el cronograma de reuniones informativas con aportantes, información financiera de cada fondo, los hitos relevantes, comunicados de prensa, y Hechos Esenciales de la CMF y Toesca- se encontrarán pronto disponible para todos los aportantes en nuestra página web”, concluyó Toesca.