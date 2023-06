LarrainVial debuta como la primera corredora chilena que realiza operaciones simultáneas en valores extranjeros

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

LarrainVial se convirtió en la primera corredora de bolsa que transa operaciones simultáneas en valores extranjeros. Esto lo realizó a través de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC), cuya plataforma -asociada a la tecnología Nasdaq- inició recientemente la transacción de estos instrumentos en el país.

Desde marzo de este año, los corredores de bolsa locales pueden realizar transacciones en este tipo de instrumento para un grupo de 17 empresas internacionales que se transan en bolsa. De esta manera, los corredores pueden realizar operaciones simultáneas sobre sociedades como Amazon Com Inc., Apple Inc., Meta Plataforms Inc., Exxon Mobil Corporation, Visa Inc., Walt Disney Comp., Coca Cola Comp., entre otras.

La transacción realizada por LarrainVial fue por un monto de $14.990.869 en simultáneas de acciones Apple en pesos chilenos.

“Con esta primera transacción se amplía el abanico de instrumentos que están transando los corredores de bolsa, lo que va en línea con la estrategia de diversificación geográfica en los portafolios de inversión y con la creciente tendencia a invertir en acciones globales”, afirmó el gerente general de la Bolsa Electrónica de Chile, Juan Carlos Spencer.