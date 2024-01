Lo que debes saber este lunes antes de que abra el mercado (+Podcast)

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Inflación es la palabra clave esta semana. Los mercados estarán atentos a las cifras de inflación en EEUU y China que se publicarán el jueves. En el caso de EEUU el reporte cobra más importancia después de que el viernes cifras confirmaran la fortaleza del mercado laboral y una nueva alza en los salarios.

El reporte da más argumentos a quienes advierten que las apuestas del mercado por recortes de tasas de la Fed para este año son exageradas. Uno de ellos es Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta. Bostic, quien tiene una conferencia agendada para hoy, aseguró hace un par de semanas que veía espacio para sólo dos recortes de tasas y en el segundo semestre. El banquero central se integra este año al comité de política monetaria de la Reserva Federal.

La cifra de inflación de China también es clave para los mercados. Analistas temen que la economía china marcó en diciembre su tercera contracción mensual consecutiva del índice precios. También se espera que China reporte un desaceleramiento en las exportaciones importaciones.

Esta idea de persistente debilidad de la economía y consumo en China se suma al ajuste sobre las expectativas en torno a la Fed. Los mercados reaccionan comenzando la semana con bajas moderadas, excepto en Asia, donde las acciones chinas perdieron más de 1,8%, arrastradas por las acciones tecnológicas como Tencent o Alibaba.

Arabia Saudita sacude el mercado energético al anunciar un recorte en los precios del petróleo. La medida se lee como una confirmación de la debilidad de la demanda global por crudo. Este último factor estaría ayudando a contrarrestar el aumento de los riesgos en el Medio Oriente. Sin embargo, no hay que ignorar la gravedad de las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, quien advirtió que están peleando “contra un eje (grupo de fuerzas) y no un solo enemigo”. A lo que se sumó la advertencia del estadounidense Anthony Blinken sobre la alta posibilidad de que la guerra de Israel contra Hamás lleve a un conflicto regional.

Pero retomemos el tema inflacionario. Hoy tendremos cifras en Chile, y el mercado está apostando por ver una contracción de 0,1% en el IPC de diciembre. Por el contrario, el jueves se espera que Argentina reporte un salto de 30% en el índice, para llevar la inflación a 12 meses a un 213%.

A propósito de Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta una semana clave. Mañana comienza el trámite en el Congreso de su Ley Ómnibus de reformas económicas, y su equipo legal busca sortear 46 acciones cautelares contra su decreto de emergencia. Todo, mientras el FMI comienza las reuniones técnicas. Los invito a que si aún no lo han hecho, no se pierdan nuestro podcast del viernes pasado en que analizamos las reformas de Milei y el escenario en caso de que no pueda implementarlas.

Diario Financiero anuncia en su titular que Metro destinará inversiones por US$ 1.300 millones al plan de modernización de las líneas 1, 2 y 5.

