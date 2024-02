Primer Click | Pérdidas moderadas a la espera de dato clave de inflación

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los mercados se preparan para una semana en que la política monetaria vuelve a tomar el timón. El jueves se publicará el índice de precios del consumo personal (PCE Price Index), considerado como el factor que más sigue la Reserva Federal para tomar sus decisiones.

A inicios de año, la apuesta es que este índice mostrará una desaceleración especialmente en su medición subyacente, con lo que se confirmaría que la Fed tendría espacio para acelerar los recortes de tasas. Sin embargo, tras reportes recientes y con la idea de que la inflación está siendo “más resistente”, sobre todo en el área de servicios, ahora se proyecta un alza mensual para el índice de 0,4% en enero, que contrasta con el avance de 0,2% de diciembre. Un repunte del índice de precios PCE fortalecería las apuestas de que el primer recorte de tasas de parte de la Fed llegaría recién en julio.

El mercado también recibirá cifras de inflación de Japón y la Eurozona, además de una declaraciones y conferencias de una docena de banqueros centrales.

Por ahora, los índices esperan estos datos y declaraciones con bajas moderadas. La excepción es el Nikkei, que marca un avance de 0,35% para alcanzar un nuevo máximo.

Hay que destacar la temprana apuesta que Berkshire Hathaway hizo las acciones japonesas. En agosto 2020, en medio de la pandemia, Warren Buffett tomó posiciones en cinco firmas de trading de ese mercado. Desde entonces, estas inversiones han rendido entre 185% y 406%, reporta WSJ.

De ahí que cuando Buffet habla, el mercado escucha. Y lo que el icónico inversionista tenía para decir en su última carta a los inversionistas, publicada el sábado, no fue muy grato. Según Buffet, los días de ganancias “sorprendentes” han terminado, y “esencialmente no hay candidatos para el despliegue de capital de Bekshire” fuera de EEUU. La firma acumula un récord de efectivo de US$167 mil millones. Como decía el fallecido socio de Buffet, Charlie Munger, la clave está en “comprar buenos negocios a precios justos; y no negocios suficientes a precios magníficos”.

Los titulares hoy destacan el triunfo de Donald Trump ayer en las primarias de Carolina del Sur. Trump sacó una ventaja de veinte puntos en el estado base de su rival Nikki Haley. La exembajadora ante la ONU gobernó Carolina del Sur por dos períodos. Sin embargo, no fue suficiente. Esta mañana, Haley recibe otro golpe, el retiro de uno de los principales financistas de su campaña.

En Bruselas, el gobierno de la Unión Europea enfrenta una masiva protesta de agricultores. Siguiendo acciones similares en Alemania y Francia, los agricultores expresan su malestar por el aumento de costos que implica la burocracia y medidas por la acción climática de la política europea, acusando la pérdida de competitividad ante productores de mercados menos regulados.

Diario Financiero reporta en su titular que Enami tendrá pérdidas históricas por tercer año consecutivo y recién tendría un déficit operacional cero en 2025.

ATENTOS A: