Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Hoy es día de la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, es el protagonista. El mercado está dando por sentado un alza de 50 puntos base. Cualquier movimiento distinto será una gran sorpresa. Pero, sobre todo, las miradas estarán en la conferencia de Powell y cómo responderá a preguntas sobre los próximos movimientos: ¿Otros 50 puntos base en junio o 75? ¿Qué tan rápido se reducirá la hoja de balance? ¿Cuán lejos está dispuesta a llegar la Fed en la lucha contra la inflación?

Pero dos políticos quieren robar el protagonismo de la jornada. En un hecho bastante curioso, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha convocado a una rueda de prensa a las 14.00 horas. Minutos antes de que se conozca la decisión de la Fed, y solo media hora antes de la conferencia de Powell. No, la convocatoria no es para hablar del posible fallo de la Corte Suprema de EEUU sobre RoevsWade, sino para hablar de crecimiento económico, inflación el presupuesto y el déficit fiscal.

Desde Europa se suma a la pelea por los titulares Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea anunció esta mañana un plan para suspender todas las importaciones de petróleo ruso, crudo y refinado. En su presentación al parlamento europeo, Von der Leyen explicó que el plan propuesto es “ordenado” y plantea una suspensión de importaciones de petróleo ruso al bloque europeo en los próximos seis meses, y de productos refinados a un año.

La gradualidad de la medida y el que aún deba ser aprobada por los gobiernos de la UE hacen qe la reacción del petróleo sea moderada. El barril de WTI sube 4% por sobre los US$106. También vemos alzas en otros commodities, y el cobre avanza 1% en Londres.

También vemos una reacción mixta y moderada en las bolsas. En Asia, todavía sin Shanghái y Tokio, las acciones de la región caen 0,26%, arrastradas por nuevas pérdidas en las tecnológicas chinas en Hong Kong. El Stoxx600 europeo pierde 0,61%, y los futuros de Wall Street retroceden. El Nasdaq cae 0,26% y el S&P500 pierde 0,41%. El dólar se mantiene estable, y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años opera todavía en torno a 2,97%.

También llegan malas noticias desde Beijing, donde se extenderán las restricciones por el Covid-19, y que ya están golpeando la demanda y actividad económica en ese país.

En nuestro podcast especial de hoy analizamos las medidas que se esperan de la Fed, el impacto en la región, las perspectivas para el tipo de cambio, y también los riesgos políticos junto a Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital. Dos puntos que les recomiendo no perderse: el detalle de lo que preocupa en el mercado respecto a la Convención Constitucional (no, no es la nacionalización del cobre -solamente-) y la experiencia de Colombia tras su reforma de 1991.

A propósito de la Convención, Diario Financiero informa que el pleno aprobó la autonomía del Banco Central, pero devuelve a la comisión los artículos sobre sus objetivos y destitución de autoridades. También se destaca el fuerte recorte de proyecciones que anunció ayer Hacienda, que anticipa dos años de freno económico. El titular principal de la edición es para el proceso que abrió el SII para que sus funcionarios entreguen propuestas para la reforma tributaria.

ATENTOS HOY: