AFP “pasan por caja” en Asia: acciones de la región lideran ventas del sistema a mayo

Se relacionaría a los buenos desempeños de las bolsas de Corea y Taiwán. En paralelo, aumentaron la apuesta por fondos monetarios.

Las AFP profundizaron la venta de activos en renta variable durante mayo, especialmente en Asia.

Según un informe de HMC Capital, en base a datos de la Superintendencia de Pensiones cruzados con Morningstar y Bloomberg, en mayo los fondos de pensiones vendieron US$ 2.100 millones en acciones asiáticas, lideradas por Corea del Sur (US$ 950 millones), Taiwán (US$ 610 millones) e India (US$ 402 millones).

Con ello, acumularon ventas en Asia por US$ 2.300 millones a mayo, convirtiéndose en la región con mayores salidas en el período.

Los fondos de pensiones habrían “pasado por caja” con las acciones asiáticas, segmento que, impulsado por la inteligencia artificial (IA), anotaría rentabilidades de hasta doble dígito.

Consultado por DF, el gerente de renta variable y activos alternativos de AFP Capital, Miguel Gravet, aclaró que “vender activos no siempre significa reducir la exposición a una región en particular, ya que también debe considerarse el retorno”.

“Tanto Corea como Taiwán exhibieron retornos excepcionales durante mayo (28% y 14% respectivamente), por lo tanto, es normal observar ventas de fondos que invierten en estos países”, afirmó.

28 % rentaron las acciones coreanas a mayo.

Por su parte, Estados Unidos anotó ventas netas por US$ 1.200 millones a mayo, mientras que Europa acumuló salidas por US$ 2.200 millones en el período. Latinoamérica, en tanto, anotó entradas por US$ 732 millones.

“Mayo confirmó que las AFP siguen implementando una estrategia de mayor prudencia y selectividad, reduciendo la exposición en mercados volátiles”, explicó la codirectora de fondos mutuos de HMC Capital, María Luisa Arellano.

Giro monetario

En renta fija, las AFP reforzaron su preferencia por estrategias flexibles. Los bonos convertibles -que pueden ser canjeados por acciones del emisor- recibieron entradas por US$ 1.000 millones en mayo, más del doble que en abril, acumulando US$ 2.200 millones en el año.

De acuerdo con Gravet, ha sido la categoría de renta fija internacional con mayores retornos, cerca de 20%.

Pero uno de los movimientos más llamativos fue la apuesta de las AFP por los fondos money market, que invierten en instrumentos de corto plazo, alta liquidez y bajo riesgo, como letras del tesoro, depósitos bancarios y bonos de alta calidad.

La categoría en dólares registró entradas por US$ 1.300 millones, desde US$ 344 millones en abril hasta US$ 1.600 millones en mayo.

“Es posible que tenga que ver con generar una mayor liquidez para aprovechar nuevas oportunidades que se van generando a medida que los inversionistas globales ejecutan movimientos en sus portafolios”, dijo Gravet.