Gobierno ingresará esta semana indicaciones a la reforma de pensiones

La reactivación de la reforma de pensiones en el Congreso está ad portas de comenzar.

Tras el plebiscito, el Gobierno ingresará indicaciones a la reforma previsional esta semana. El proyecto de ley está en su primer trámite constitucional en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados a la espera de que el Ejecutivo presente las modificaciones que permitan retomar su tramitación.

Tal como lo adelantó DF en su edición de este lunes tras los resultados del plebiscito, el Gobierno buscaría darle un nuevo impulso a su reforma. Según fuentes del oficialismo, la decisión se habría ratificado durante el comité político de esta mañana.

El Ejecutivo había dado luces en los últimos meses de que tras el plebiscito se podría dar un escenario más óptimo para llegar a acuerdos.

Hasta ahora, la derecha se ha mantenido en contra de la iniciativa, asegurando que no están disponibles para que cuatro puntos de la cotización adicional vayan a un seguro social y solo dos puntos sean destinados a cuentas individuales.

Pese a los resultados del plebiscito de ayer, el Gobierno enfrenta un escenario complejo en la Cámara de Diputados, considerando que la elección de este domingo no cambia las fuerzas en el Congreso. No obstante, distintas fuentes señalan que sería un momento propicio para llegar a acuerdos, que si no se logran en la Cámara, se podrían dar en el Senado.

Oficialismo pide acelerar trámite de pensiones

Mientras que este lunes, hasta la sede de Convergencia Social (CS) llegaron los más altos dirigentes de las colectividades de Gobierno para realizar un balance acerca de lo que fue la jornada del domingo.

Tras la cita, el anfitrión de la reunión, el presidente de CS, diputado Diego Ibáñez, reiteró que en el oficialismo se mantiene la postura de que “no habrá ningún voto para explorar en un tercer proceso constituyente”, porque lo que el país necesita es avanzar “rápidamente” en la agenda de seguridad, crecimiento económico, empleo e hizo hincapié en el proyecto de reforma de pensiones. “Esas son las urgencias. Nosotros estamos a disposición como partidos de la alianza de Gobierno” para empujarlas, reafirmó.

En este sentido, Ibáñez instó al Partido Republicano a “dejar la soberbia de lado, hoy los necesitamos, incluso a ellos, dentro del Parlamento, necesitamos a todos sin ningún tipo de exclusión y que el derrotado en esta jornada sea el egoísmo. Hoy necesitamos generosidad, diálogo, humildad. Nosotros no nos atribuimos ningún voto”.

El diputado también se refirió a las prioridades en que se deberá enfocar el Gobierno, mencionando varios proyectos de seguridad; pero hizo especial énfasis en que “le vamos a pedir al Gobierno acelerar el debate de la reforma de pensiones” y abordar la crisis de las isapres que “hoy nos está explotando en la cara”.

Tras la reunión los timoneles oficialistas se dirigieron al Palacio de La Moneda, al que fueron citados –según Ibáñez- para reunirse con el comité político.

