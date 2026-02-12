Más allá de bilateral de traspaso, Reyes y Cabezón agendan reunión sobre implementación de la reforma previsional
El 5 de marzo, la nueva autoridad participará de la habitual cita de coordinación que lidera el actual subsecretario y en la que participan una serie de servicios públicos.
Noticias destacadas
Cada quince días, una serie de autoridades de distintas reparticiones públicas asisten a la ya habitual reunión de coordinación sobre la implementación de la reforma previsional.
Pero esta vez será diferente. La primera del mes de marzo -que se llevará a cabo el 5 de ese mes- tendrá invitados especiales.
Al encuentro -que es liderado por el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes-, asistirá la economista Elisa Cabezón, quien asumirá el cargo en el equipo del Presidente electo José Antonio Kast.
Según distintas fuentes conocedoras, esta instancia es aparte de la ya clásica bilateral de traspaso entre autoridades entrantes y salientes.
El 5 de marzo, Cabezón iría acompañada del abogado Cristián Olivares, quien asumiría como su jefe de gabinete y que anteriormente ha ejercido ese rol tanto en esta subsecretaría, como en el Ministerio del Trabajo.
La cita se enmarca dentro de la mesa de coordinación habitual para revisar el estado de la puesta en marcha y en esta oportunidad será la primera en que participe el nuevo equipo que a partir del 11 de marzo deberá hacerse cargo de esta tarea.
Además de la Subsecretaría de Previsión Social, en estas reuniones también participan una serie de entidades públicas que cumplen un rol clave en la implementación, como el Instituto de Previsión Social (IPS), la Superintendencia de Pensiones, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y la Tesorería General de la República.
Hitos clave
Este año se cumplirán una serie de hitos en el marco de la puesta en marcha. Ya en enero se pagaron los nuevos beneficios de la reforma previsional (el bono por años cotizados y la compensación a mujeres por mayores expectativas de vida), los que fueron recibidos por 1,3 millones de pensionados.
Sin embargo, los meses que vienen se cumplirán varios timing trascendentales para la implementación. Por ejemplo, en marzo vence el plazo para nombrar a los consejeros de la licitación del stock, concurso cuya selección se hizo por Alta Dirección Pública (ADP) y que ya está en su recta final.
Adicionalmente, durante el primer trimestre, el FAPP dará inicio al proceso de licitación para la administración de las carteras de inversión, lo que deberá estar adjudicado a mediados de 2026.
En la antesala de ese proceso, el Fondo Autónomo ya recibió los comentarios en el marco de la consulta pública que hizo -no vinculante- para levantar información del mercado y que servirán de insumo para la construcción de las bases de licitación.
Además, la Superintendencia de Pensiones publicó recientemente el régimen de inversiones del FAPP.
En paralelo, el regulador sigue trabajando con la consultora Mercer, la firma que está asesorando el proceso para la construcción del régimen de inversiones de los nuevos fondos generacionales, que si bien entran en marcha en abril de 2027, en septiembre de este año deberá estar publicado el régimen de inversión para las AFP, el que deberá contar con la luz verde del Consejo Técnico de Inversiones (CTI).
Ese mismo mes, además, se pagará el aumento de la PGU a $ 250 mil para el segundo tramo etario y en agosto, se enterará el primer 0,9% -de un total de 1,5%- que se destinará a la cotización con rentabilidad protegida, más conocida como “préstamo”.
