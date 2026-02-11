Concurso para elegir a los tres integrantes del consejo asesor para la licitación del stock queda a un paso de su resolución

El Consejo de Alta Dirección Pública ya envió a la autoridad la nómina de candidatos elegibles para el cargo y el proceso actualmente está en período de reclamación, el que concluye este viernes 13 de febrero.

La mirada de la industria de AFP se ha concentrado en la licitación del stock que introdujo la reforma de pensiones, la que según los plazos establecidos en la ley, debutará a fines de 2027.

Y si bien queda tiempo aún para que eso ocurra, el reloj ya está corriendo para el diseño de la subasta, que será por el 10% de los afiliados antiguos y que se regirá por precio.

De cara a ese proceso, la Superintendencia de Pensiones deberá definir todos los detalles de cómo se hará esa licitación, quiénes podrán participar y cómo se realizará la comunicación a los afiliados en el marco de ese proceso.

Para el diseño, desarrollo y evaluación de este nuevo mecanismo, la ley de reforma previsional estableció que se creará un consejo asesor para que trabaje en esta temática con el superintendente de Pensiones, quien tendrá el rol de presidir dicha instancia.

De acuerdo a la ley de reforma previsional, el primer nombramiento de los consejeros se realizará dentro de los 12 meses desde la fecha de publicación del cuerpo legal en el Diario Oficial. Es decir, considerando que eso ocurrió el 26 de marzo de 2025, el plazo máximo para definir a los integrantes es marzo de 2026.

El concurso comenzó en septiembre de 2025 y ya entró en su recta final.

En detalle, se trata de un proceso de selección de tres consejeros expertos con experiencia y conocimiento en materia de organización industrial, financiera, regulatoria o libre competencia a nivel profesional o académico.

Los tres integrantes serán elegidos por el ministro del Trabajo y Previsión Social entre una terna propuesta para cada cupo por el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP).

El listado ya estaría en el escritorio del ministro. El viernes 6 de febrero se envió a la autoridad la nómina de candidatos elegibles para el cargo, la cual fue conformada el a fines de enero por el Consejo de ADP, luego de concluir las entrevistas que se hicieron a 24 candidatos que pasaron a la última etapa.

Con esto, ahora el concurso quedó a un paso de concluir. Hasta este viernes estará abierto el proceso de reclamación y, luego de eso, el proceso habilita al ministro del Trabajo -actualmente y hasta el 11 de marzo, Giorgio Boccardo- a nombrar a los tres candidatos que acompañarán a la Superintendencia en el diseño y ejecución de uno de los cambios más relevantes que trae la reforma previsional.

Dado que el plazo para la definición es marzo y que el proceso del concurso está prácticamente concluido, la pregunta que se abre es si nombrará el actual ministro del Trabajo o si será tema en la reunión bilateral del secretario de Estado con el ministro entrante, Tomás Rau, quien tomará el liderazgo de la cartera a partir del 11 de marzo.

Plazos y diseño

Una de las preocupaciones que ha esbozado la industria en torno a la licitación del stock tiene que ver con su diseño, puesto que las AFP han realizado fuertes críticas al mecanismo, argumentando que dado que su foco está puestoo en el precio, tendría un impacto en la rentabilidad de los fondos previsionales.

En concreto, el CEO señaló que hay una serie de timings establecidos por la ley que se sobreponen y adivirtió los riesgos de que haya “muchas cosas que ocurren de manera simultánea”, como el cambio a fondos generacionales, benchmark con premios y castigos, y la subasta.