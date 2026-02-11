Click acá para ir directamente al contenido
Concurso para elegir a los tres integrantes del consejo asesor para la licitación del stock queda a un paso de su resolución

El Consejo de Alta Dirección Pública ya envió a la autoridad la nómina de candidatos elegibles para el cargo y el proceso actualmente está en período de reclamación, el que concluye este viernes 13 de febrero.

Por: María Paz Infante

Publicado: Miércoles 11 de febrero de 2026 a las 10:50 hrs.

