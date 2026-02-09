FAPP recibe 10 opiniones del mercado en su consulta pública por la gestión de inversiones
Entre los que respondieron están las administradoras de fondos, bancos de inversión, consultoras y la academia, entre otros.
En la antesala de la construcción de las bases de licitación para la gestión de inversiones, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), concluyó la consulta pública al mercado.
La entidad realizó la consulta a través del portal Mercado Público de ChileCompra entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de este año.
En el marco del proceso, se recibieron opiniones de 10 entidades entre administradoras de fondos, bancos de inversión, consultoras y la academia, entre otros.
En específico, se recibieron respuestas en todas las preguntas que formuló la entidad creada por la reforma de pensiones para la gestión del seguro social.
Las consultas que hizo el organismo incluyeron materias como la estrategia de inversión, diversificación y liquidez, implementación y mandatos, bases de licitación y modalidad, y consideraciones ESG, entre otros.
El FAPP iniciará el proceso de licitación de la administración de las carteras de inversión, durante el primer trimestre de 2026, la que deberá estar adjudicada a mediados del año a gestores privados especialistas en la materia.
El director ejecutivo del Fondo, Sergio Soto, comentó que “este nivel de participación constituye una señal relevante del interés y compromiso del mercado de cara a la licitación que el Fondo Autónomo debe iniciar y adjudicar durante este año”.
La autoridad añadió que “estamos muy conformes por la información recopilada, que nos permitirá ampliar, ajustar o confirmar la consistencia de lo que ya hemos avanzado en el diseño estratégico y operativo de la gestión de inversiones y su licitación, manteniendo siempre como eje central la sostenibilidad financiera y el objetivo previsional del Fondo”.
Las respuestas que recibió el organismo son confidenciales y no son vinculantes, sino que las opiniones que emitió el mercado servirán al FAPP en el proceso de construcción de sus bases de licitación.
