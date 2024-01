Reforma de pensiones: Conapyme lamenta no haber sido considerada en la discusión y advierte que el aumento del 6% perjudica al sector

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este miércoles, el proyecto de reforma de pensiones se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara, tras un accidentado paso por la Comisión de Trabajo de esta Corporación, ya que las indicaciones y posteriores acuerdos con los partidos no alineados no terminan de convencer a la oposición, cuyos representantes insisten en que no aprobarán la iniciativa en la Sala la próxima semana. Pero no sólo este sector tiene reparos con la propuesta del Gobierno que busca mejorar las pensiones. Algunos sectores de la economía se lamentan de no haber sido considerados en su diseño.

Ese es el caso de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, Conapyme. Es por ello que su presidente, Héctor Sandoval, advirtió que el aumento de un 6% de la cotización, a cargo del empleador, perjudica enormemente al sector que, por otro lado, no habría sido escuchado en las negociaciones, en el marco de la tramitación.

“Para las PYME, aumentar en un 6% el costo de las cotizaciones previsionales es un tema complejo, porque se encuentran en desventaja hoy respecto a otros empleadores”, enfatizó Sandoval.

El dirigente argumentó que en el proceso de tramitación del proyecto no se consideró el mal momento que atraviesan las Pymes, por lo que un incremento de las cotizaciones previsionales en un 6% implica un costo alto para ellas y, adicionalmente “sólo es importante el aumento de los costos, pero no se facilita que estas empresas puedan acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU), ya que la evaluación para dicho acceso no sólo considera el Registro Social de Hogares, sino que también otras diversas variables, sin tener en cuenta las dificultades específicas que enfrentan las PYME”, criticó.

Fomentar la formalización

Sandoval también destacó la situación de las PYME que, al tener iniciación de actividades, podrían ser consideradas como teniendo otros ingresos, sin evaluar adecuadamente si realmente los tienen, lo que resulta –a su juicio– en que sean excluidas de los beneficios de la reforma. E insistió en que el aumento del 6% en sus costos “disminuye considerablemente la posibilidad de que las PYME accedan a la PGU, a pesar de que sus aportes son comparables a los de los trabajadores dependientes”.

En este contexto, plantea que “los beneficios deberían ser proporcionales y no deberían excluirse simplemente por tener iniciación de actividades”; por lo que la Conapyme “aboga por fomentar la formalización empresarial y sostiene que penalizar a quienes actúan de manera responsable, cumpliendo con la formalidad y el pago de impuestos, crea una desventaja significativa para las empresas formales en comparación con las informales, especialmente en lo que respecta a las cuestiones previsionales”.

En este sentido, Sandoval insta a reconsiderar los aspectos de la reforma que “afectan desproporcionadamente a las PYME” y apela a un enfoque que promueva la equidad y el fomento de la formalización empresarial.