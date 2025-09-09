Ricardo Matte decide dejar su cargo como consejero FAPP tras tomar conocimiento de pequeña porción de acciones de Bicecorp en herencia
La determinación fue comunicada al Ministerio de Hacienda y al presidente de la entidad y responde a que estos títulos equivalentes a una participación cercana al 0,0000024%, podrían representar un obstáculo para ejercer el cargo.
Noticias destacadas
A través de una declaración pública emitida la noche de este martes, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) informó que tomó conocimiento de la decisión del consejero Ricardo Matte de dejar el consejo directivo del nuevo organismo
La entidad se creó con la reforma de pensiones para gestionar el Seguro Social y dio inicio a sus operaciones el pasado 1 de agosto.
"Según fue informado hoy por Ricardo Matte al Ministerio de Hacienda y al presidente del Consejo del
Fondo (Enrique Marshall), su decisión responde a que recientemente tomó conocimiento que acciones heredadas en Bicecorp S.A. -de una participación cercana al 0,0000024%, equivalente a $64.500 aproximadamente-, podrían representar un obstáculo para ejercer el cargo", señaló la entidad.
Como los otros cuatro miembros del consejo del FAPP, el nombre de Ricardo Matte había sido propuesto por el Gobierno y ratificado por el Senado antes de que el organismo iniciara sus operaciones. Ahora se deberá informar qué ocurrirá con su reemplazo.
En desarrollo...
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
KunzA.I Ventures, el nuevo fondo de inversión del exCEO de Endeavor para llevar startups de IA a la minería
La firma concretó sus dos primeras inversiones y busca posicionarse con un modelo diferente al de fondos tradicionales, caracterizado por una participación activa en la gestión del día a día en las compañías del portafolio.
Brecha entre sueldos de profesores y trabajadores con educación superior en Chile es más alta que el promedio de la OCDE
Nuevo informe del organismo acerca de educación advierte que “aumentar los salarios de los docentes puede suponer un reto financiero, ya que los gastos de personal representan la mayor parte del gasto en educación”.
Territoria busca levantar un imperio de mercados urbanos y evalúa ocho nuevos proyectos en distintas ciudades del país
En la capital, la inmobiliaria analiza desarrollos en Estoril, Matta, Cerrillos y Renca, mientras que en regiones apunta a Concepción, Valdivia, Viña del Mar y Puerto Varas.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete