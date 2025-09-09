Ricardo Matte decide dejar su cargo como consejero FAPP tras tomar conocimiento de pequeña porción de acciones de Bicecorp en herencia

La determinación fue comunicada al Ministerio de Hacienda y al presidente de la entidad y responde a que estos títulos equivalentes a una participación cercana al 0,0000024%, podrían representar un obstáculo para ejercer el cargo.

A través de una declaración pública emitida la noche de este martes, el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) informó que tomó conocimiento de la decisión del consejero Ricardo Matte de dejar el consejo directivo del nuevo organismo

La entidad se creó con la reforma de pensiones para gestionar el Seguro Social y dio inicio a sus operaciones el pasado 1 de agosto.

"Según fue informado hoy por Ricardo Matte al Ministerio de Hacienda y al presidente del Consejo del

Fondo (Enrique Marshall), su decisión responde a que recientemente tomó conocimiento que acciones heredadas en Bicecorp S.A. -de una participación cercana al 0,0000024%, equivalente a $64.500 aproximadamente-, podrían representar un obstáculo para ejercer el cargo", señaló la entidad.

Como los otros cuatro miembros del consejo del FAPP, el nombre de Ricardo Matte había sido propuesto por el Gobierno y ratificado por el Senado antes de que el organismo iniciara sus operaciones. Ahora se deberá informar qué ocurrirá con su reemplazo.

