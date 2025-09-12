Super de Pensiones inicia consulta al mercado por norma sobre licitación de la gestión de carteras de inversión del FAPP
El proyecto de normativa estará disponible para comentarios hasta el 30 de septiembre.
La Superintendencia de Pensiones sigue afinando las normas sobre la puesta en marcha de la reforma previsional. En ese marco, puso en consulta pública la normativa sobre la licitación de la administración de carteras de inversión de los recursos del nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
La subasta deberá ser realizada por el administrador del FAPP a terceros privados especializados en la materia y deberá mantener control sobre esos servicios.
"El proyecto de norma regula las condiciones generales bajo las cuales el Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional (AFAPP) deberá realizar el proceso de licitación, estableciendo los requisitos de participación, la estructura de las bases de licitación, el contenido mínimo de los contratos y los resguardos aplicables a la administración de los recursos del Fondo", detalló el regulador a través de un comunicado.
La normativa se encontrará disponible para consulta en el portal de la Superintendencia hasta el 30 de septiembre.
El regulador manifestó que el objeto y alcance de la licitación establece que la gestión de los recursos "debe adjudicarse en procesos abiertos y competitivos, con posibilidad de asignación a uno o más administradores y límites de duración en los contratos".
El consejo directivo del FAPP tendrá la labor de aprobar el texto de las bases de licitación y la responsabilidad de la adjudicación de cada una de las licitaciones.
