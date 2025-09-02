Todos los multifondos cerraron agosto en positivo por tercer mes consecutivo: los más riesgosos lideraron retornos

Ciedess destacó que los fondos A y B mostraron su mejor retorno acumulado para el período enero-agosto desde 2014, mientras que para los fondos C, D y E fue su mayor resultado desde 2019.

Tal como se había anticipado, agosto cerró en positivo para todos los multifondos y por tercer mes consecutivo en términos reales. Según informó este martes el boletín de Ciedess, el mes pasado destacó el desempeño de los fondos más riesgosos, que fueron beneficiados por el avance de la renta variable internacional y nacional.





En agosto, los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registraron ganancias de 3,09% y 2,47% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presentó un alza de 2,41%. Por su parte, los fondos más conservadores obtuvieron retornos de 2,17% el Tipo D y 1,79% el Tipo E.







Las razones de los resultados de agosto

Ciedess explicó en un informe que la rentabilidad obtenida por los fondos A y B se debe al resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable. “A nivel externo, destacaron los retornos positivos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados parcialmente por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registró un incremento significativo del IPSA”, señaló.





En detalle, “durante el mes destacaron la incertidumbre en torno a la guerra comercial (observándose tanto anuncios de nuevos aranceles como acuerdos comerciales, además de su entrada en vigencia el 7 de agosto) y los niveles históricos alcanzados en Wall Street (en el marco de buenos resultados de empresas y señales de un posible recorte de tasas en septiembre)".





Agregó que China y Europa se beneficiaron por cifras económicas que superaron las expectativas y sus negociaciones arancelarias con EEUU. "A nivel interno, el IPSA anotó nuevos máximos históricos impulsado por el panorama internacional, la buena temporada de resultados del primer semestre, el crecimiento económico sobre lo esperado, los pronósticos electorales y el precio de ciertos commodities relevantes”, indicó.







Por su parte, el desempeño de los fondos D y E se explica por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y de los instrumentos de renta fija extranjeros. “Al respecto, se registró un alza en los activos de renta fija internacional, donde el índice LEGATRUU subió 1,26%; mientras que a nivel local se observó una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital”, dijo Ciedess.





Acumulado en 2025

Ciedess destacó que en lo que va de 2025, enero a agosto, se aprecian resultados positivos para todos los multifondos.





Los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registran retornos de 12,32% y 10,64%, respectivamente, en los primeros ocho meses del año, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presenta un alza de 9,70%.





Por su parte, los fondos más conservadores obtienen ganancias de 7,86% el Tipo D y 6,38% el Tipo E.





Los fondos A y B mostraron su mejor retorno acumulado para el período enero-agosto desde 2014, mientras que para los fondos C, D y E fue su mayor resultado desde 2019, indicó Ciedess.