Todos los multifondos subieron en septiembre por cuarto mes consecutivo por primera vez desde 2019
Ciedess informó que fondos A y B mostraron su mejor retorno acumulado para el período enero-septiembre desde 2009, mientras que para los fondos C y D fue su mayor resultado desde 2019.
Septiembre fue un mes positivo para todos los multifondos. Destacó el desempeño de los más riesgosos, beneficiados por el avance de la renta variable, tanto local como extranjera.
Según el boletín de Ciedess, en septiembre los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registraron ganancias de 1,72% y 1,57%, respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presentó un alza de 1,07%. Por su parte, los fondos más conservadores obtuvieron retornos de 0,65% el Tipo D y 0,44% el Tipo E.
Todos los multifondos anotaron resultados positivos por cuarto mes consecutivo , lo que no ocurría desde 2019.
Las razones de los resultados en septiembre
Ciedess explicó que la rentabilidad obtenida por los fondos A y B se debe al resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable. “A nivel externo, destacaron los retornos positivos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados parcialmente por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registró un incremento del IPSA”.
En detalle, “durante el mes destacaron la incertidumbre en torno a la guerra comercial, el recorte de tasas por parte de la Fed y los nuevos niveles históricos alcanzados en Wall Street (en el marco de los buenos resultados de empresas y pronósticos de más recortes de tasas por parte de la Fed).
Por su parte, China mostró un rally bursátil explicado por la mayor liquidez, el plan de estímulos para impulsar el consumo y el rezago en sus valoraciones. A nivel interno, el IPSA anotó nuevos máximos históricos, impulsado por el panorama internacional, los pronósticos electorales y proyecciones alcistas para el índice”.
Por su parte, el desempeño de los fondos D y E se explica por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y de los instrumentos de renta fija extranjeros. “Al respecto, se registró un alza en los activos de renta fija internacional, donde el índice Legatruu sube 0,58%; mientras que a nivel local se observó una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital”.
Acumulado en 2025
Ciedess destacó que “en lo que va de 2025, enero a septiembre, se aprecian resultados positivos para todos los multifondos".
Los fondos más riesgosos, Tipos A y B, registran retornos de 14,25% y 12,38% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, Tipo C, presenta un alza de 10,88%.
Por su parte, los fondos más conservadores obtienen ganancias de 8,56% el Tipo D y 6,85% el Tipo E.
Los fondos A y B mostraron su mejor retorno acumulado para el período enero-septiembre desde 2009, mientras que para los fondos C y D fue su mayor resultado desde 2019, indicó Ciedess.
