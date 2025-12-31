Los planes de la aseguradora Renta Nacional tras inyección de capital de Grupo Errázuriz

La compañía busca fortalecer su patrimonio e impulsar su plan de crecimiento en el mercado de rentas vitalicias.

Fue la primera compañía en generar una renta vitalicia en el mercado en 1982 y después de 43 años operando en el negocio asegurador, Renta Nacional, firma del Grupo Errázuriz, busca seguir creciendo en la industria, especialmente en rentas vitalicias.

Para ello, recientemente los accionistas de la aseguradora aprobaron un aumento de capital por UF 1 millón, esto es, cerca de US$44 millones, siendo el más grande en la historia de la firma.

El gerente general en Renta Nacional Seguros de Vida, Genaro Laymuns, explicó a DF que el objetivo de la inyección de recursos se destinará al “crecimiento de la compañía y darle más soporte a nuestro plan de expansión”.

El ejecutivo detalló que el aumento de capital se materializará en un plazo de tres años, de los cuales ya se inyectaron UF 350 mil en noviembre, a pocos días de haberlo aprobado, que se destinan a fortalecimiento patrimonial y al plan de inversión de la compañía.

Los accionistas de la firma aprobaron un aumento de capital de UF 1 millón, la más grande de la historia de la compañía.

La firma está enfocada en un perfil de clientes de renta vitalicia de pensiones bajas, segmento donde compiten con otras aseguradoras de la plaza.

Actualmente, en prima directa, el mercado de rentas vitalicias de vejez -que representa más de un tercio del negocio de seguros de vida- subió 20,5% en un año, según cifras de la Asociación de Aseguradores a septiembre de 2025.

Para Laymuns, “producto de la ola inflacionaria que hubo hace un tiempo atrás, se demostró la fortaleza de la renta vitalicia (...) se entendió que la renta vitalicia era un seguro, a diferencia del retiro programado”.

Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias juegan un rol relevante en esta industria, dado que están alineadas a la estructura de pasivos que genera la renta vitalicia.

El ejecutivo destacó que este producto -que compite con el retiro programado de las AFP- está orientado en el largo plazo, están indexadas a la UF y permite diversificar la inversión.

Adicionalmente, aseguró que “hemos visto también que son muy resilientes en general frente a las distintas crisis”.

Entre su cartera, Renta Nacional tiene propiedades que les generan plusvalía, como el leasing y el desarrollo inmobiliario. “No tenemos multifamily por ahora, pero es un negocio que siempre hay que estar mirando”, dijo Laymuns.

Un área en la que la compañía apuesta fuerte es en mutuos hipotecarios, a través de la mutuaria de Renta Nacional, que fue la única que se ganó una licitación del Fogaes del subsidio de la tasa. “Estamos hoy apostando por vivienda y comercio, pero siempre estamos mirando el tema de multifamily”, planteó.

El ejecutivo valoró la medida que impulsó el subsidio a la tasa hipotecaria en viviendas de hasta UF 4.000 y planteó que cuando culmine, debiera extenderse.